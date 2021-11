LA «CHINA» SUÁREZ, A WANDA NARA: «ESTUVE CON TU MARIDO, PERO NO PUDO»

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Se conocieron en las últimas horas nuevos pormenores del escándalo que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia «la China» Suárez, con una crisis amorosa que se profundizó cuando la mediática descubrió que el jugador del PSG se encontró con la actriz en un hotel en París, y que no solo mantuvo una relación virtual -como se creía en un primer momento-.

Entre las revelaciones que comenzaron hace casi un mes, la nueva es de las más contundentes.

La periodista Paula Varela contó en «Intrusos» que la propia Wanda Nara llamó por teléfono a la China Suárez, y ésta le confirmó que hubo un encuentro con el futbolista del PSG en París.

“Después de tener una fuerte discusión con Mauro, se propicia la nueva pelea y Wanda llama a la China Suárez”, sostuvo como introducción la periodista, y agregó: “Wanda le dice: ‘Ya vi el teléfono de mi marido, sé todo, que se vieron. Hablé con él y me dijo que sí. ¿Se encontraron?’”.

“Es cierto, estuve con tu marido”, fueron las palabras que escuchó la empresaria cuando se comunicó con la actriz. Sin embargo, le habría negado que haya pasado algo íntimo entre ellos. “Quedate tranquila, porque no llegamos a consumar porque Mauro no pudo, no se le paró…”, completó como información la panelista del ciclo de espectáculos.

Por otro lado, Yanina Latorre contó que habló con uno de los «encubridores» de Icardi que fue testigo del encuentro con la China.

“Hace unos días vengo hablando con un petisero que estuvo de alguna forma encubriendo a Icardi y me contó que cuando se encontraron en el lujoso hotel de París, la China y Mauro sólo se llegaron a dar un apasionado beso ya que él estaba con unas líneas de fiebre y no quería contagiarla de nada”, reveló.

“Repito, está es información que me llega, no sé si Wanda está al tanto de esto, pero el petisero me asegura que se encontraron se besaron y él después se terminó yendo porque tenía fiebre”, sentenció la panelista. Además, ratificó que el jugador fue quien pagó el pasaje a la actriz.

