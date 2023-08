LA CHAQUEÑA LUCIANA MILESSI CONTÓ QUE SE HIZO UNA CIRUGÍA ESTÉTICA QUE LA PROVOCÓ UNA PARÁLISIS FACIAL

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

La influencer chaqueña, Luciana Milessi utilizó sus redes sociales para contar que se realizó una cirugía estética que le provocó una parálisis facial. Expresó lo que la motivó a someterse al retoque e hizo una autocrítica al respecto.

Milessi grabó un video en sus redes en el que explicó que se hizo una liposucción de piernas, brazos, panza y, por segunda vez, en la papada. Esta última, justamente, fue la que le generó un desafortunado problema posterior.

«En la cara me tocaron ramas nerviosas, lo que me generó una parálisis facial. No puedo sonreír bien y la boca se me va a un costado», afirmó.

En esta línea, la joven habló con el programa Bien de mañana (eltrece) y sobre la operación, dijo que fue autoexigente con ella misma. «Fui a una medida súper invasiva que es una cirugía estética, pero hoy las chicas sacan dietas mágicas de Internet que no las hace un profesional. Buscan esto, la perfección, que no existe, porque nunca terminas de conformar a la gente», graficó.

Luego, dejó unas palabras para quienes pueden seguir sus pasos en Instagram, donde tiene 1,2 millones de seguidores. «Mi mensaje es que hagan lo que hagan, hay que hacer todo con responsabilidad y lo menos invasivo posible. Siempre buscar la salud», remarcó.

Entonces, Milessi fue bastante directa con lo que la motivó a pensar en someterse a una intervención de ese estilo. Dijo que muchos usuarios le comentaron que grabó el video contando todo porque la cirugía le salió mal.

«Es que uno tiene que chocarse con la realidad y decir ‘me doy cuenta de que soy responsable de lo que me pasó». Pude haberlo evitado y capaz no lo necesitaba, pero la sociedad, de un modo u otro, te empuja a hacerlo. El mismo que te dice ‘sos de plástico’ dos videos antes te dice ‘sos una gorda de m…’, cerró.

