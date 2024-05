LA CGT LE PIDIÓ AL GOBIERNO QUE RECONFIGURE SU POLÍTICA DE AJUSTE Y ASEGURÓ: «NOS ESTÁ LLEVANDO A EXTREMOS»

Los dirigentes insistieron en que la convocatoria realizada contó con un amplio acompañamiento del sector y resaltaron que están dispuestos a conversar

En el marco del paro general convocado por la CGT, la central obrera realizó una conferencia de prensa. A través de ella defendieron la medida de fuerza, criticaron al Gobierno de Javier Milei y le enviaron un mensaje.

Héctor Daer, integrante del triunvirato que conduce la CGT, dijo: «La contundencia del paro que vimos hoy demuestra que el Gobierno debe tomar nota. Nosotros tomamos nota del acompañamiento, el Gobierno debe tomar nota y reconfigurar su política de ajuste, que nos está llevando a extremos».

La conferencia fue en el edificio histórico de la CGT, ubicado en la calle Azopardo, en la Ciudad de Buenos Aires. Daer estuvo acompañado por Carlos Acuña, representante del gremio de trabajadores de Estaciones de Servicio, y Pablo Moyano, de Camioneros.

«Fuimos al paro porque el ajuste recayó sobre los jubilados, sobre los más vulnerables donde se cortaron los planes asistenciales, en los comedores no sólo se cortó la asistencia de alimentos, a los compañeros que llevaban adelante los comedores les sacaron el potenciar trabajo», explicó Daer. En esa misma línea agregó: «Se suspendieron 100 mil obras, dejando sin trabajo a miles de compañeros».

Tanto Acuña como Moyano aseguraron que la adhesión a la medida de fuerza fue contundente. «Lo que pretendemos es que se tome nota. Fue la agenda que nos llevó a tomar esta medida de fuerza», agregó Daer.

Por otra parte, el dirigente expresó que «a las agresiones no contestamos. Creemos que tienen que ser educados. No vamos a contestar con agresiones a nadie, sólo les pedimos que tengan la precaución de ser educados, democráticos, civilizados, la CGT está dispuesta a conversar, no a través de insultos ni banalización de una medida tan importante como la de hoy».

Moyano comentó: «Les dolió, si hubiera sido un fracaso como dijo la ministra no tendrían necesidad de responder. Felicito a todos los que salieron a bancar el paro. Lo que nos digan estos personajes nos tienen sin cuidado».

También estuvieron presentes otros dirigentes en la conferencia, por ejemplo, el titular de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, quien aseguró que el 90% de los docentes del país se adhirieron.