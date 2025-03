LA CAUSA QUE INVOLUCRA A CAPITANICH: SOCIEDADES, FUNDACIONES, MILLONARIOS GASTOS SIN INGRESOS Y OTORGAMIENTO DE TIERRAS FISCALES A FAMILIARES

En su escrito de 77 hojas, el Fiscal tomó parte de la denuncia que interpuso la actual titular del Instituto de Tierras (ex Colonización) en el que enumeró varias irregularidades y aportó pruebas, “hago mención de los dos cargos que ostentaba, al mismo tiempo la Sra. Marta Soneira.

No solo se desempeñaba como Presidente del Instituto de Colonización, mediante Decreto sino que también era Secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente mediante, puestos y funciones incompatibles dado la exclusividad laboral que te exigen en el desempeño de cada cargo”, a partir de allí todo lo que hizo fue engrosando la acusación de corrupción. Como si fuera poco, Soneira sumó un nuevo cargo, en el año 2022, al asumir como Ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible.

Para el Fiscal -de acuerdo al material probatorio que aportó- “los fondos públicos obtenidos de la Administración Pública por parte de la Sra. Soneira Marta eran re-vinculados – distribuidos a empresas de los ´socios – amigos´ de su marido Cian Mauricio; da la casualidad que estas empresas obtuvieron un crecimiento económico llamativo en los últimos años coincidiendo con la presidencia de la Sra. Soneira en el Instituto de Colonización y como Ministra de Desarrollo Territorial respectivamente”.

El Fiscal acusador rememora lo que fue la denuncia radicada en 2024, por la inconclusa urbanización de “La Rubita”, en la que se acusó a Soneira de ser responsable de la faltante de 4 mil millones de pesos. “Coincidiendo con el crecimiento paralelamente de las empresas mencionadas Grupo Pampa Agro SRL y Pampa Semillas SRL con la adquisición de varias maquinarias agrícolas, avión fumigador, avión de uso privado, crecimientos edilicios de las plantas de estas empresas como asimismo, de los desmontes ocasionados en las parcelas adjudicadas a estas personas.

LA ENTREGA DE TIERRAS AL “CLAN SONEIRA”

EL 26 de febrero del 2023 la Provincia del Chaco adjudica, a través del Instituto de Colonización y con las firmas tanto de Marta Soneira como Ministra y de Jorge Milton Capitanich como Gobernador, la venta de campos a dos de los socios del marido de Soneira: Federico Storti y Leandro Nicolás Bessone resultando ambos casos prácticamente calcados.

Las notas de solicitud presentadas por Storti y por Bessone “tenían hasta los mismos errores de ortografía” y en los cuales ambos expresan que deben alquilar ya que no tienen tierras propias y que cuentan con 10 empleados. Ni tenían 10 empleados trabajando, y tampoco eran personas sin tierras.

NG Federal pudo confirmar que en el caso de Storti según los formularios presentados a ARCA (ex AFIP) en 2021 tuvo una sola empleada, hasta marzo de 2021 y para el año 2022 y 2023 directamente no tuvo empleados en relación de dependencia. El caso de Bessone no varía demasiado, ya que no tenía personal registrado en relación de dependencia ni en 2021, ni en 2022 ni en 2023.

En cuanto a la titularidad de predios, Leandro Nicolás Bessone declara en su DD.JJ. de impuesto a las ganancias poseer tres inmuebles. Por su parte Federico Storti había declarado diecinueve inmuebles.

Las inexplicables “inspecciones” que hacía el Instituto de Colonización a las tierras tanto Storti y Bessone fueron realizadas en la misma fecha (01 de noviembre de 2022), sus expedientes están numerados consecutivamente y con el mismo relato manifestando ambos que: “No poseen tierras propias debiendo hasta el momento alquilar campos y que se encuentran a cargo de 10 empleados con sus respectivas familias…”, todo falso pero qué Colonización “no lo advirtió”.

Otra de las adjudicaciones irregulares surge de la Resolución N° 489/21, en el que el beneficiario es Nelson Ariel Pochon (otro de los acusados) a quien se le asignaron 512 hectáreas en el Departamento Almirante Brown. La Resolución fue firmada por Marta Soneira; Pochón es socio de Storti en la firma Santa Cecilia SRL, allí tambien son socios dos conocidos de Marta, sus hermanos Diego Soneira y Federico Gabriel Soneira.

Para el fiscal Carlos Amad la conclusión es que “la irregularidad en la entrega de tierras constituye un acto de corrupción que fue encabezado Marta Soneira en connivencia con el agente de inspecciones en la zona de Pampa del Infierno Dario Gimenez, la ex Presidente de Colonización Sheina Waicman, el esposo de Soneira Mauricio Cian, los socios de este último, Storti, Pochón y Bessone entre otros y por supuesto del ex Gobernador de la provincia del Chaco Jorge Milton Capitanich, sin el cual no se podría haber concertado toda esta maniobra, pues es quien en definitiva emite el decreto adjudicatario de dichas tierras”.

SOLO COMPRAS, NINGÚN INGRESO REGISTRADO

La firma Santa Cecilia S.R.L. fue constituida en 2022 por Diego Manuel Soneira y Federico Gabriel Soneira, hermanos de Marta. Según la pesquisa, en agosto de 2024 sólo emitió una factura por un total de $3 millones, sin embargo recibió 21 facturas -por compras que se hicieron desde la S.R.L.- desde su fecha de inicio, generando así un Crédito Fiscal ante ARCA con las facturas que fue tomando, por un total de $860 millones en 3 años.

Consecuentemente la firma fue presentando Declaraciones Juradas de IVA en donde declaraba ventas, pese a no haber emitido más que una sola factura electrónica desde su concepción, las que a su vez contrastaba con las numerosas facturas de compras hechas.

Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron a NG Federal que “además de la clara maniobra de evasión es menester preguntarse por el origen de los fondos acreditados, ya que no se condicen las acreditaciones, con la facturación, ni con la estructura patrimonial declarada por la empresa”.

En la pieza acusatoria, el Fiscal Federal señala que estas inconsistencias “nos lleva a pensar cómo se sustenta esta empresa, fundamentalmente teniendo en cuenta que, ni sumando los ingresos particulares declarados de ambos socios podría hacer frente a tales niveles de gastos que registraron”.

EXTRA | Otros de los beneficios obtenidos valiéndose para ello de los vínculos familiares y de amiguismos que tenían entre todos ellos fue el de conseguir los permisos para desmonte autorizados mediante propios decretos del ex gobernador Jorge Milton Capitanich, en flagrante ilegalidad, incumpliendo y violando leyes de raigambre constitucional inclusive.

LA FUNDACIÓN DE MARTA SONEIRA

Otra de las pruebas que recopila el Ministerio Público y que involucra a la ex Ministra Marta Soneira es la creación de la Agencia de Cooperación Estratégica Rural Para el Chaco Americano (ACERCA).

En su art 5 la «Ley de Régimen de Incompatibilidades (N° 1128) manifiesta: “los funcionarios y empleados de la Administración, no podrán formar parte del Directorio o Comisiones Directivas de empresa que tengan relación contractual con el Gobierno de la Provincia o Municipalidades, excepto asociaciones sin fines de lucro, que reciban subsidios o subvenciones”.

Con este impedimento, Marta Soneira constituye la Fundación sin fines de Lucro llamada Agencia de Cooperación Estratégica Rural para el Chaco Americano (ACERCA) y firma un acuerdo de cooperación y colaboración con el Gobierno del Chaco mediante el cual el Estado se comprometía a disponer y afectar los recursos humanos, tecnológicos y financieros que fueren necesarios para la concreción de las acciones convenidas.

No pasó mucho tiempo, para que ACERCA comenzará a recibir fondos. En 2018 se firma un convenio entre el Ministerio de Producción del Chaco, la Organización Internacional Agropecuaria (OIA) en el que la fundación creada -e integrada- por Marta Soneira recibió U$S 157.997 ($6.090.000) para el desarrollo del subproyecto Mieles del Impenetrable Norte donde la Fundación ACERCA tuvo a su cargo la gestión y control del proceso.

El 30 de septiembre del 2021 la Agencia / Fundación ACERCA de Soneira recibió ANR (aportes no reembolsables) por $2 millones para la promoción y difusión de la producción de apicultores y artesanos del monte nativo chaqueño a todo el territorio nacional.

Desde su constitución en 2016 la Fundación ARCA realizó múltiples operaciones cambiarias todos los años, habiendo sido ese 2016 el año en que se registraron los importes más elevados consignando un total de U$S36.225 en operaciones cambiarias lo que importó unos $567.293 al tipo de cambio de aquel momento.

LOS BENEFICIOS DE SER “AMIGOS DEL PODER”

El Grupo Pampa Agro S.R.L. formado por Cian (esposo de Soneira), Pochón (adjudicado con 600 hectáreas), Storti y Bessone resultó favorecida con distintos beneficios de parte del Gobierno de la Provincia a través de un Convenio de Promoción Industrial.

Además de una bonificación del 30% de la tarifa de SECHEEP del establecimiento industrial por 5 años, recibió el beneficio de descuentos en las tarifas de la empresa SAMEEP, a lo que hay que sumarle exenciones impositivas de ATP durante un plazo de 10 años para impuesto a los Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos, Impuesto Inmobiliario Provincial y otros, además de todo otro tipo de impuesto, tasa o contribución establecidos por la Provincia con posterioridad a la suscripción del Convenio.

Los Créditos por Ventas del Grupo Pampa Agro pasaron de 0 a $61.487.685 de un año a otro. Sin embargo, cuando se analizan tanto las declaraciones juradas de los períodos 2021 y 2022 tenemos que este rubro en ambas presentaciones figura en cero

Dentro de estas conductas irregulares se encuentra el hecho de facturación entre las empresas de las cuales “Pampa Agro” le facturó a “Pampa Semillas SRL”, la otra empresa del grupo que incluso tiene la misma dirección por $11.384.659.

LA S.A. FAMILIAR

“Nuestra María de San Nicolás SA”, sociedad constituida por Marta en 2007 junto con Mariana Soneira, Federico Gabriel Soneira y Diego Manuel Soneira que en su acta constitutiva declaró como domicilio una vivienda de Villa Fabiana Norte de Resistencia, perteneciente a Marta Soneira.

Sobre esa Sociedad Anónima, el Fiscal Federal Amad mencionó algunas cuestiones llamativas, “la firma sigue presentando declaraciones juradas mensuales de IVA al ARCA, pese a no haber emitido ninguna factura de venta desde el año 2017”. Sin embargo -señala el informe- que el 29 de abril de 2024 recibió una nota de débito electrónica de parte de la firma Monsanto Argentina por un total de $11.526.751 que llamativamente no fue declarada en la DDJJ del período 04/2024 de IVA manteniendo todos los saldos en cero.

LA ACUSACIÓN CONTRA CAPITANICH

El escrito de 77 hojas más las documentales de pruebas apuntan a 10 personas, entre los que se encuentra el ex Gobernador Jorge Capitanich a quien el fiscal pidió sea citado a indagatoria para acusarlo de “haber puesto en circulación fondos de procedencia ilícita mediante el otorgamiento de al menos cuatro inmuebles fiscales a través de sus socios Marta Soneira , Mauricio Cian, Storti, Bessone y Pochón” también le endilga ser autor del delito de “incumplimiento de Deberes de Funcionario Público, Abuso de Autoridad, al haber violado las leyes 26.331 y con ello beneficiar a Marta Soneira y las empresas de su marido Mauricio Cian.

La denunciante inicial, Marilin Canata dijo en una entrevista con NG Federal “que el ex Gobernador conocía de esta situación porque Marta Soneira era una funcionaria de él y muchas cosas que fueron otorgadas por la presidente en ese momento del Instituto fueron rubricadas con la firma de Capitanich». En esa misma línea lo planteó el Fiscal Federal en su acusación, en donde deduce que ninguna adjudicación de tierras y beneficios fiscales se podría haber ejecutado, si no se tenía la firma de quien era la máxima autoridad política de la Provincia.

Para la justicia, con la firma de Capitanich, se terminaba de configurar la ejecución del delito

Para el Dr. Carlos Amad, Capitanich tambien es responsable junto a la ex Ministra Marta Soneira de poner al sector rural de Pampa del Infierno en “categoría verde” de bosques, que significa la habilitación para explotación rural, desmonte, y ejecución de proyectos con fondos nacionales. Casualmente ese sector es donde radican las empresas del marido de Soneira y sus socios empresariales.

LAS INDAGATORIAS

La jueza federal subrogante de Sáenz Peña, Belén López Macé, llamó a declaración indagatoria a la expresidenta del Instituto de Colonización y exsecretaria de Ambiente y Desarrollo Territorial del Chaco, Marta Soneira, a los seis empresarios agropecuarios chaqueños -entre quienes se encuentran su pareja y dos de sus hermanos-, y al exdelegado del Instituto de Colonización en Pampa del Infierno.

La declaración de la exfuncionaria será el 16 de abril próximo, a las 11 horas, y será de forma virtual. El resto de los investigados lo harán entre el 14 y el mismo 16 de abril.

Por otra parte, la jueza López Macé advirtió que al no contar aún con los domicilios para las notificaciones, aún no se fijará fecha para las declaraciones indagatorias del exgobernador Jorge Capitanich y de la expresidenta del Instituto de Colonización, Sheina Waicman.