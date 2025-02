LA CAMPEONA MUNDIAL DE BOX ANDREA «LA COBRITA» SÁNCHEZ FUÉ RECIBIDA CON ORGULLO Y FESTEJO EN VILLA ÁNGELA

En una entrevista exclusiva, Sánchez dejó en claro que su camino al éxito no fue fácil:

«Mucha lucha, como le dije, mucha perseverancia, disciplina y bueno, es trabajo constante, 24/7 en el gimnasio. Ese es el único secreto que me llevó hasta acá. No me frené nunca, trabajé sin descanso con mi equipo y los resultados están a la vista», afirmó.