LA CAMPAÑA SOLIDARIA DE LA MAESTRA A.D.A. QOM ESTRADA LILIANA

Villa Rio Bermejito es conocida por sus características en Turismo y la cultura de su gente Qom y Criollos campesino que conforman esta población.

Fue la última semana del mes de Julio que el invierno del 2021 llegaba y azotaba con 0° grado para la región del Impenetrable, además de estos casi dos (2) años de la pandemia hizo que muchas familia de estas dos comunidades no pueda tener la oportunidad de acceder a changa o trabajos incluso aquellos que tenían la posibilidad de vender alguna producción que tenían hoy se encuentren en una situación muy difícil para sobrevivir.

Liliana Estrada es docente Qom y trabaja en una de la escuela de esta localidad mencionada (Villa Rio Bermejito), cuando en la mañana del 2 de Agosto primer día de clase, los chicos volviendo de las vacaciones de invierno, Liliana se encontró con sus alumnos entre ellos Daniel Rafael niño de una familia Qom.

Danielito parece que no quiso dejar de asistir a la escuela, porque quizás alli pueda encontrar o tener su plato de comida más allá de presenciar sus clases el niño se presentó esa mañana a su jornada escolar con sus calzados totalmente deteriorados sin media que pueda cubrir sus piecitos del frio que azotaba la región.

La maestra (Estrada Liliana) al ver a su alumno se conmovió muchísimo y comenzó a pedir al grupo de Whatsapp que tiene con su familia (LA FAMILIA) para pedir quien pueda ayudar y donar zapatilla y ropas para Daniel Rafael, mostrando la foto del niño en clase, a los que en esa misma semana su hijo Daniel Ramírez quien se encontraba trabajando en Uruguay y su primo Leiva Héctor (Personal Policial) enviaron zapatillas nuevas y algunas que otras ropitas para el alumno en mención.

Pero la maestra no se quedó con esto, sino que en esa misma semana fue a realizar una visita a la casa de su alumno para entrevistarse con los padres de Daniel Rafael, y cuando llega al lugar fue atendida por los papas del niño en el barrio el Levante de esta misma localidad. Allí tras un largo dialogo que se extendió por toda la mañana la familia comento su situación y la de sus vecinos quienes confirman acercándose a sumarse de la reunión de esa mañana.

En la charla con los padre de Daniel, comentaron que recurrieron a varias entidades incluso al municipio local para ver si podían conseguir algo, pero que hasta ese momento no tuvieron respuesta alguna para solventar la situación en la que están atravesando, tampoco reciben ni una caja de las que se reparten en la zona por el ejercito, ni reciben ningún beneficio social de los que muchas personas de la localidad recién por pertenecen a un grupo de movimiento social, quizás sea porque tampoco participan de los cortes de ruta que se llevan a cabo constantemente.

Pero la preocupación de la familia Daniel Rafael pasaba más por la situación de uno de los hermanos de 15 años de edad, quien padece una discapacidad física y requiere de cuidados especiales de salud. Actualmente, toda la familia vive en una casilla precaria de tres metros por cuatro, que no cuenta con muebles ni energía eléctrica. La situación de vulnerabilidad es extrema y lo poco consiguen en dinero los gastan en mercadería para consumo familiar en el día a día.

Liliana siguió molestando a familiares y amigos para ver cómo seguir ayudando a los padres de su alumnito, además de eso comenzó a enviar nota a varias instituciones y funcionarios públicos de la provincia como de la nación, a los que su reclamo llego en manos de la Defensoría del Pueblo quien tomo conocimiento del caso de esta familia y de su situación de vulnerabilidad en la que están atravesando y viviendo por debajo de los índices de indigencia, de allí esta urgente intervención ante los demás organismos estatales como IPDUV para la construcción de una vivienda, también se pedirá a Secheep que realice las conexiones para que la vivienda pueda contar con energía eléctrica y a IPRODICH que garantice la atención integral del menor de edad con discapacidad además desde la Defensoría del Pueblo también se contactó al Ministerio de Salud del Chaco para que realicen controles y hagan un seguimiento a la salud de los integrantes de la familia.

Por ultimo esta semana la docente Estrada Liliana y la familia de Daniel Rafael recibieron con alegría la noticia que estarían llegando los materiales para la construcción de la vivienda para dicha familia, a los que Liliana no pudo contener su alegría y se expresó en un comentario en el Facebook de la Defensoría en una de sus publicación: “Quiero expresar mi agradecimiento a la Defensoría, soy la maestra de los niños de esta familia que un día de muchísimo frio un niño llego con sus zapatitos rotos con los deditos afuera al ver esa situación me partió el corazón, más tarde cuando salí de mi trabajo fui a ver cómo viven y me encontré con semejante situación de abandono de extrema pobreza yo desde mi lugar de docente me acerque a mis superiores a mostrarles las fotos de mis alumnitos y sin problema me ayudaron a elevar notas gracias a eso se tomó conocimiento de esta situación!!! Por eso no puedo quedar callada al ver esta imágenes lloro de alegría de ver una respuesta rápida, muchísimas gracias a los que intervinieron en especial a la Defensoría”

Además Liliana quiere agradecer a los pastores Marcos Esquivel y su Iglesia “Casa de Oración” de la ciudad capitalina de Resistencia quienes desde el primer día también estuvieron acompañando a la docente en la gestión de conseguir que el estado baje con los recursos necesarios para esta familia concluyo la docente.

