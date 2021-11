«LA CAGUÉ MATANDO A LA SANDRA, LE METÍ COMO MÁS DE 20 PUÑALADAS»: EL MACABRO AUDIO DEL FEMICIDA DE CASTELLI

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Ignacio Rubén Aguirre confesó, a través de un audio de Whatsapp enviado a uno de sus amigos más cercanos, haber matado esta madrugada a Sandra Isabel Fleyta, de 35 años y madre de cinco hijos, con «más de 20 puñaladas».

Con 39 segundos de duración, Aguirre envió un audio a su amigo «Miguel» en el cual, con crudeza y pareciera que lamento, confiesa el crimen.

«Miguel te voy a comentar a vos nomas viejo, somos amigos de toda la vida. No me vas a ver por 10 o 11 años, la cagué matando a la Sandra. Quiero que le avises a Darío. Me voy presentando a la Comisaría, le metí como más de 20 puñaladas. De verdad Miguel, no te voy a mentir. Me va a doler en el alma dejarlos, avisale al Gandigo porque no voy a aparecer por vario tiempo, la cagué matando a la Sandra«, dice el audio que fue confirmado como verídico por fuentes judiciales.

El macabro hecho sucedió en la madrugada de este miércoles dentro del barrio San Roque, Castelli. La mujer fue hallada sin vida en el piso de su propia casa.

Más tarde, un hombre de apellido Aguirre se presentó voluntariamente en la Comisaría Segunda de la localidad y afirmó haber sido el autor del asesinato tras haber discutido con su ex pareja.

La causa fue caratulada como «femicidio».

Relacionado