LA CACERÍA DEL “DIABLO”, EL NARCO MÁS BUSCADO DE COSTA RICA Y POR CUYA CABEZA LA DEA OFRECE MEDIO MILLÓN DE DÓLARES

Alejandro Arias Monge, alias "Diablo" se ha mostrado en redes sociales amenazando a funcionarios o presumiendo sus crímenes

En Costa Rica, el “Diablo” no tiene pezuñas, ni cuernos ni cola. Al contrario, su rostro tranquilo puede confundirse con el de cualquier vecino que lleva a su hijo al colegio. Ese mismo rostro, sin embargo, es el que aparece en un cartel donde se ofrecen hasta 500.000 dólares de recompensa por información que conduzca a su captura.

Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, 40 años, es el criminal más buscado de Costa Rica y uno de los más peligrosos de la región. Su historial delictivo abarca desde asesinatos con lujo de violencia hasta narcotráfico y lavado de dinero.

Recientemente, la Embajada de Estados Unidos en Managua lanzó una alerta indicando que Arias Monge podría estar escondido en Nicaragua, específicamente en la Reserva Biológica Indio Maíz, una zona selvática cercana al río San Juan, que sirve como frontera natural entre ambos países.

Asimismo, el Departamento de Estado de EEUU, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), oficializó el 30 de abril pasado una recompensa de hasta medio millón de dólares por información que lleve a su captura.

Arias Monge nació el 19 de septiembre de 1984 en Guápiles, Pococí, Limón, y su carrera delictiva comenzó a los 19 años cuando ejecutaba robos en viviendas. Con el tiempo, ascendió en el mundo del crimen organizado. Consolidó su poder en el cantón de Pococí y, luego, extendió su influencia a zonas como Guácimo, Sarapiquí, Pocora y San Carlos.

Su apodo, “Diablo”, no es casualidad. Según las autoridades costarricenses, Arias Monge lidera una organización criminal transnacional con células operativas en las siete provincias de Costa Rica. La DEA lo vincula con el tráfico de grandes cantidades de cocaína desde Colombia, pasando por Centroamérica y México, hasta llegar a Estados Unidos.

Alias “Diablo” enfrenta múltiples órdenes de captura en Costa Rica por delitos como narcotráfico, robo, homicidio agravado y lavado de activos. Su organización ha sido señalada por utilizar redes sociales para intimidar al público, publicando imágenes de armas, amenazas contra funcionarios y videos de asesinatos.

Entre los múltiples crímenes a los que se le vincula a Arias Monge está el asesinato de Ademar Jiménez Gómez, quien fue encontrado muerto en enero de 2015, con signos de violencia extrema, en un bananal de Cariari de Pococí, Limón. Se determinó que había participado en el robo de droga y dinero a una narcobanda, lo que motivó a los afectados a contratar sicarios para vengarse. Los gatilleros que ejecutaron a Jiménez Gómez pertenecían a un grupo dirigido por alias “Diablo”.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) invita a la población a dar pistas sobre el paradero del del buscado delincuente

Ese mismo año, pero en marzo, alias “Diablo” participó en el homicidio de Pablo Castro Barrantes, quien trabajaba en la instalación de vidrios y fue asesinado frente a su sobrino menor de edad mientras viajaban en un vehículo. La investigación reveló que el homicidio fue ordenado por un sujeto de apellidos Vargas Mora, alias “Rafa”, quien pagó seis millones de colones (unos 11 mil dólares de la época) por el crimen.

En noviembre de 2023, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) vinculó a Alejandro Arias Monge con una red de venta ilegal de lotería, conocida como “Tiempos Clandestinos”, desarticulada en Limón. Se realizaron 48 allanamientos en casas y locales comerciales donde, aparentemente, se comercializaba lotería ilícita. La investigación apuntó a que “Diablo” se benefició de las ganancias de este negocio ilegal y utilizó la coacción para tomar control de los puntos de venta clandestinos.

También se sospecha que “Diablo” financia actividades ilegales en la región, como la minería ilegal a cielo abierto, lo que complica aún más su localización y captura.

En abril de 2025, se filtró un audio en el que presuntamente Arias Monge lanzó amenazas directas a las autoridades al estilo del capo colombiano Pablo Escobar, en sus años violentos, ofreciendo pagos por asesinar policías:

“Cualquiera que quiera jugar de héroe… para eso hay plática, y bastante. A mí no me van a cazar nunca. Yo soy el que mando, hago lo que me da la gana. Puedo mandar a matar a quien sea, no me interesa”.

Estas declaraciones intensificaron la búsqueda por parte de la DEA y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica.

Las autoridades costarricenses y estadounidenses han identificado células criminales operadas por Arias Monge en todas las provincias de Costa Rica. Su capacidad para evadir la justicia y mantener operaciones en múltiples regiones ha convertido su captura en una prioridad para las agencias de seguridad.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, reconoció la dificultad de capturar a “El Diablo”, y afirmó que el OIJ “ya no pudo”, al tiempo que destacó la colaboración con Estados Unidos para dar con el peligroso delincuente.

“El OIJ no lo ha encontrado en 10 años. El OIJ no pudo o no quiso, y ahí hay medio millón de dólares para quien permita con información la captura”, expresó Chaves.

En diciembre de 2023, más de 600 funcionarios del OIJ ejecutaron un gran operativo que se llamó “Caso Colorado” y comprendió 42 allanamientos en Santa Rosa, Colorado, Ticabán, La Rita, Pococí, Roxana, Barra del Colorado (Limón); El Tanque y La Fortuna de San Carlos; Coronado y Montes de Oca en San José y Sarapiquí en Heredia.

“Esta operación se hace para desarticular la estructura que financia este sujeto Arias Monge, (para evitar) que él tenga la capacidad económica para continuar su actividad delincuencial”, declaró entonces el director del OIJ, Randall Zúñiga.

“Teníamos que tomar una decisión o nos íbamos por este sujeto, que a veces tenemos un tipo de suerte de gato versus ratón. Cuando nosotros vamos hacia esta persona que se ubica en lugares bastantes recónditos, de accesos difíciles, en los que hay que utilizar navegación, caminatas para poder encontrarlo, y generalmente cuando estamos cerca lo que hace es pasarse a la frontera nicaragüense”, señaló Zúñiga.

En diciembre de 2023 se desarrolló en Costa Rica un gran operativo para destruir la red criminal de alias «Diablo»

“La decisión evidentemente es quitarle toda la estructura criminal, el mejor jugador de fútbol del planeta no puede ganar la Copa del Mundo sin el equipo, entonces una sola persona nos genera más posibilidades de enfocar los esfuerzos hacia esta persona y detenerlo en algún momento, pronto”, añadió.

El Organismo de Investigación Judicial confía que alguno de sus compinches delate a “Diablo” para conseguir la recompensa ofrecida por su cabeza. Michael Soto, subdirector del OIJ, invitó a los cómplices del Diablo a que brinden información a la DEA para capturar al escurridizo delincuente que, se presume, se refugia actualmente en áreas selváticas del territorio nicaragüense.

“Ayúdanos a hacer justicia. La seguridad de la población nicaragüense, estadounidense y de toda la región es un interés del bien común. Cualquier información a Signal o WhatsApp: +1 956-517-7023, CRInfo@dea.gov U.S. Department of State: Bureau of Intl Narcotics & Law Enforcement (INL) Drug Enforcement Administration – DEA”, expone el cartel divulgado por la embajada de Estados Unidos en Nicaragua, donde se ofrece hasta medio millón de dólares por la captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.

Esta es la recompensa más alta ofrecida por un delincuente costarricense.