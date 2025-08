LA AUTOCRÍTICA DE FRANCO COLAPINTO TRAS LAS PRIMERAS PRÁCTICAS: «LOS DEMÁS PROGRESAN Y NOSOTROS NO»

Luego de bajarse del auto, Colapinto fue directo en su análisis: “No encontramos el grip, nos está costando mucho acá. Obviamente es sólo viernes, pero estamos bastante lejos. Hay mucho por mejorar”. Consciente de que los tiempos de los entrenamientos no siempre son concluyentes, el joven de Pilar apuntó al rendimiento en carrera: “Esta noche tenemos que entender por qué nos caemos tanto. Al principio estamos bien, me adapto rápido, pero después los demás mejoran y nosotros no. Nos quedamos estancados”.

Además, reveló que durante la jornada él y Gasly probaron distintas configuraciones sin éxito: “Hicimos cambios que quizás no funcionaron. Probamos diferentes direcciones para el set-up, pero claramente no fue suficiente. Estamos muy lejos y no sabemos por qué”.

Más allá del lugar en la tabla, completó un total de 57 vueltas sin incidentes, lo que al menos permitió recopilar información útil para el equipo de Enstone. Pero la imagen general fue la de un Alpine sin ritmo y con mucho por revisar de cara al sábado.

Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Hungría

Viernes 1 de agosto

Prácticas libres 1: 8:30 a 9:30.

Prácticas libres 2: 12:00 a 13:00.

Sábado 2 de agosto

Prácticas libres 3: 7:30 a 8:30.

Clasificación: 11:00 a 12:00.

Domingo 3 de agosto