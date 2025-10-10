LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL ARTE EMPLAZA LA ESCULTURA N° 28
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El intendente Pío Sander participó del emplazamiento de la escultura N° 28, una nueva obra que forma parte del recorrido turístico que impulsa la Asociación Amigos del Arte en Juan José Castelli.
Esta iniciativa tiene como propósito promover el desarrollo turístico a través del arte, en el marco del aniversario de la ciudad, poniendo en valor la creatividad y fomentando que los niños y niñas aprendan a valorar el arte como una forma de identidad y expresión.
La obra fue donada por la Fundación Amigos del Arte a la EEP N° 255, con una introducción y misión a cargo de la artista Adriana Oplanich.
Del acto participaron el presidente de la Asociación Amigos del Arte René Bertolucci, el intendente Pío Sander, la intendenta de Fuerte Esperanza Inés Ortega, el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, la directora del establecimiento Fabián Ponce, el presidente de la Comisión Cooperadora Damián Kuris, junto a docentes y personal del establecimiento.