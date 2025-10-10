CRISTINA KIRCHNER COMPARTIÓ LA VISITA DE SILVIO RODRÍGUEZ Y EVOCÓ A MILEI: «AUTÉNTICO DESAGRAVIO A LOS OÍDOS»

Silvio Rodríguez visitó a Cristina Kirchner.

Desde que comenzó a cursar la prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111 -del barrio porteño de Constitución-, Cristina Kirchner no ha parado de recibir visitas de personas que la estiman y consideran injusta la sentencia por la causa Vialidad, que la inhabilitó de forma perpetua a ejercer cargos públicos, además de otorgarle 6 años con privación de la libertad.

Entre estas personas se encuentra ni más ni menos que Silvio Rodríguez, el reconocido cantautor cubano que ha sido el artífice de éxitos como «Ojalá», «Unicornio», «Te doy una canción», «La era está pariendo un corazón» y el inolvidable «Óleo de mujer con sombrero».

Tras el paso del artista por su casa, la expresidenta compartió el encuentro en redes sociales y escribió: «Silvio Rodríguez no requiere demasiada presentación: genial cantautor y poeta cubano y militante comprometido con las causas justas en todo el mundo. Sus canciones nos marcaron a fuego como generación y siguen deslumbrando por su belleza».

«Silvio es exactamente eso… autor y cantor de canciones bellas», añadió, al mismo tiempo que contó por qué el cantante se encuentra en el país, dejando un picante mensaje a Javier Milei: «Silvio está de gira por Latinoamérica y en nuestro país se presentará este fin de semana en el Movistar Arena. Tal vez no lo sepa nunca, pero mañana va a realizar un auténtico acto de desagravio a la música, al buen gusto… y a los oídos de millones de argentinos» , sostuvo, en torno al lamentable show que realizó el Presidente este lunes, en aquel lugar. , sostuvo, en torno al