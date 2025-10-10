CRISTINA KIRCHNER COMPARTIÓ LA VISITA DE SILVIO RODRÍGUEZ Y EVOCÓ A MILEI: «AUTÉNTICO DESAGRAVIO A LOS OÍDOS»
El cantautor cubano pasó por San José 1111, en la previa a su presentación en el Movistar Arena, donde este lunes el Presidente protagonizó un papelón.
Y concluyó: «Hoy me visitó en San José 1111. Vino con su compañera… Niurka González, reconocida flautista y clarinetista cubana. Fue muy lindo recibirlos y conversar con ellos. Gracias Silvio por la visita, por tu apoyo y por tu solidaridad«.