La aplicación que vuelve lento tu celular, según la inteligencia artificial

a inteligencia artificial identifica múltiples causas por las que un celular puede empezar a funcionar más lento, muchas de ellas pasan desapercibidas pero afectan notablemente el rendimiento. Aunque no lo creas, esto te servirá.

Si no querés gastar en reparaciones o no tenés tiempo para llevarlo a un servicio técnico, existen trucos simples y efectivos que permiten recuperar velocidad, optimizar el funcionamiento del smartphone y mejorar la experiencia de uso sin necesidad de ser un experto.

Uno de los factores que más influye en la lentitud son las animaciones del sistema. Estos efectos visuales se muestran al abrir o cerrar aplicaciones, al cambiar entre menús y al ejecutar ciertas funciones, y aunque hacen que la interfaz luzca más atractiva, consumen recursos importantes del procesador y la memoria.

Esto es especialmente notorio en celulares de gama media o baja, donde cada recurso cuenta. Reducir la intensidad de las animaciones o desactivarlas por completo puede generar un cambio inmediato en la fluidez del dispositivo, haciendo que las aplicaciones respondan más rápido y la navegación sea más ágil.

Cuál es la aplicación que ralentiza tu celular según la IA Según la inteligencia artificial, las aplicaciones que más impactan en la lentitud son aquellas que funcionan en segundo plano constantemente o que incluyen animaciones y efectos pesados. Para mejorar el rendimiento, podés seguir estos pasos: