LA APLICACIÓN QUE VUELVE LENTO TU CELULAR, SEGÚN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Un truco de IA permite que tu celular recupere su velocidad original en solo unos pasos fáciles de seguir.
Cuál es la aplicación que ralentiza tu celular según la IA
Según la inteligencia artificial, las aplicaciones que más impactan en la lentitud son aquellas que funcionan en segundo plano constantemente o que incluyen animaciones y efectos pesados. Para mejorar el rendimiento, podés seguir estos pasos:
- Ir a Ajustes y seleccionar “Información del teléfono” o “Acerca del teléfono”.
- Localizar el “número de compilación” y tocarlo repetidamente hasta que aparezca el mensaje que indica que ahora sos desarrollador
- Volver al menú principal de Ajustes y entrar en “Opciones de desarrollador”.
- En la sección “Dibujo”, encontrá las opciones Escala de animación, Escala de transición-animación y Escala de duración de animador. Podés desactivarlas por completo o reducirlas a “0.5x” para que consuman menos recursos.
Además, la IA recomienda mantener el sistema operativo y las aplicaciones siempre actualizadas, ya que muchas veces las actualizaciones incluyen mejoras de rendimiento y correcciones de errores. También es aconsejable escanear el dispositivo en busca de virus o software malicioso, que puede ser la verdadera causa de la lentitud.