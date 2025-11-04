LA ANSES CONFIRMÓ EL CRONOGRAMA DE PAGOS DE NOVIEMBRE PARA JUBILADOS, AUH Y OTRAS ASIGNACIONES
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos de las prestaciones de noviembre de 2025. Para este mes, se estableció un aumento de 2,1%, en línea con el último dato de inflación difundido.
Con el aumento, la jubilación mínima llega a $ 403.150,65 ($ 333.150,65 de haber más $70.000 de bono). El haber máximo queda en $ 2.241.788,48.
Los feriados de este mes, que serán el viernes 21 y el lunes 24, determinaron algunos cambios en el calendario de pagos de ANSES para jubilados y pensionados.
Pensiones No Contributivas (PNC) cuándo se cobra en noviembre de 2025, según el DNI
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)
- Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, cuándo se cobran en noviembre de 2025
- DNI terminados en 0: 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, cuándo se cobra en noviembre de 2025
- DNI terminados en 0: 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- DNI terminados en 8: 20 de noviembre
- DNI terminados en 9: 25 de noviembre.
Los titulares de la AUH cobran mensualmente el 80% de esta prestación (el resto se retiene y se paga a fin de año en una cuota única si se presenta la libreta de escolaridad y vacunación del niño).
SUAF de ANSES: Asignación Familiar por hijo, cuándo se cobra en noviembre de 2025
- DNI terminados en 0: 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- DNI terminados en 8: 20 de noviembre
- DNI terminados en 9: 25 de noviembre.
Asignación Universal por Embarazo (AUE), cuándo cobran en noviembre de 2025
- DNI terminados en 0: 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- DNI terminados en 8: 20 de noviembre
- DNI terminados en 9: 25 de noviembre.
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre.
Asignaciónón por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: desde el 10 de noviembre al 10 de diciembre.
Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción)
- Todas las terminaciones de documento: desde el 12 de noviembre al 10 de diciembre.
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre.
Jubilaciones y pensiones ANSES, que superen el haber mínimo, cuándo cobran en noviembre de 2025
- DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre