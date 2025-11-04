LA ANSES CONFIRMÓ EL CRONOGRAMA DE PAGOS DE NOVIEMBRE PARA JUBILADOS, AUH Y OTRAS ASIGNACIONES

La ANSES definió el cronograma de pagos completo de noviembre para beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. (Foto: argentina.gob.ar)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos de las prestaciones de noviembre de 2025. Para este mes, se estableció un aumento de 2,1%, en línea con el último dato de inflación difundido.

Con el aumento, la jubilación mínima llega a $ 403.150,65 ($ 333.150,65 de haber más $70.000 de bono). El haber máximo queda en $ 2.241.788,48.

Los feriados de este mes, que serán el viernes 21 y el lunes 24, determinaron algunos cambios en el calendario de pagos de ANSES para jubilados y pensionados.

Pensiones No Contributivas (PNC) cuándo se cobra en noviembre de 2025, según el DNI

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Pensiones no contributivas ANSES: cuándo cobro en noviembre de 2025, según el calendario ANSES (Fotos: ANSES // Freepik).

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, cuándo se cobran en noviembre de 2025

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, cuándo se cobra en noviembre de 2025

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

Los titulares de la AUH cobran mensualmente el 80% de esta prestación (el resto se retiene y se paga a fin de año en una cuota única si se presenta la libreta de escolaridad y vacunación del niño).

SUAF de ANSES: Asignación Familiar por hijo, cuándo se cobra en noviembre de 2025

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuándo cobro en noviembre de 2025, según el calendario ANSES (Fotos: ANSES).

Asignación Universal por Embarazo (AUE), cuándo cobran en noviembre de 2025

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre.

Asignaciónón por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: desde el 10 de noviembre al 10 de diciembre.

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción)

Todas las terminaciones de documento: desde el 12 de noviembre al 10 de diciembre.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones ANSES, que superen el haber mínimo, cuándo cobran en noviembre de 2025