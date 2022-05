LA AGENDA DEPORTIVA: ¿QUÉ VER ESTE DOMINGO LLUVIOSO?

Este 29 de mayo, Djokovic jugará en Roland Garros, habrá Fórmula 1, TC, MotoGP y NBA. Además, las Leonas disputarán por el título contra Países Bajos.

La agenda deportiva de este domingo

FÚTBOL

Torneo Esperanzas de Toulon

9 Argentina vs. Arabia Saudita. ESPN Extra

Primera Nacional

15.10 Estudiantes (Río Cuarto) vs. All Boys. TyC Sports

17.10 Temperley vs. Belgrano. TyC Sports

19.10 Ferro vs. Santamarina. TyC Sports

21.10 Almagro vs. San Telmo. TyC Sports

Copa de la Liga

14 Estudiantes vs. Lanús. La final de la reserva. TNT Sports

Primera C

15.20 Alem vs. Midland. DeporTV

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

10 El Gran Premio de Mónaco. La carrera. Fox Sports y Star+

Turismo Carretera

11 Las series y la carrera de Rafaela. TV Pública

IndyCar Series

12 500 Millas de Indianápolis. ESPN 3 y Star+

TENIS

Roland Garros

6 La etapa de octavos. ESPN 2, ESPN Extra y Star+

12.30 Los octavos de final. ESPN Extra y Star+

16 La cuarta rueda. ESPN 2 y Star+

HOCKEY

Pro League

8 Países Bajos vs. Las Leonas. ESPN 3 y Star+

MOTOCICLISMO

MotoGP

6 Gran Premio de Italia. La carrera. ESPN y Star+

BÁSQUETBOL

Liga ACB

8 Tenerife vs. Joventut. DeporTV

16 Barcelona vs. Gran Canaria. Fox Sports

NBA

21.30 Miami Heat vs. Boston Celtics. El último partido de la final del Este. Star+

TE PUEDE INTERESAR: Cesó el alerta de tormentas fuertes pero sigue la lluvia

Relacionado