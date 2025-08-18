LA AFA DESPIDIÓ A UN ÁRBITRO POR «ATENTAR CONTRA LOS VALORES DEL FÚTBOL»

Desde el Comité Arbitral consideraron que lo ocurrido es «un hecho lamentable de público conocimiento» y que no podía dejarse pasar, ya que compromete la seriedad y credibilidad del arbitraje en el fútbol argentino, incluso en divisiones formativas. Con esta resolución, Sebastián Solís dejará de ser parte del cuerpo arbitral de la AFA y no volverá a dirigir partidos en ninguna de sus competencias, algo que sorprendió a todos los fanáticos pero que se trata de una medida importante para el futuro cercano de todos los torneos que se juegan en nuestro país.