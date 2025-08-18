LA AFA DESPIDIÓ A UN ÁRBITRO POR «ATENTAR CONTRA LOS VALORES DEL FÚTBOL»
El juez dejará de trabajar en el fútbol argentino por un hecho «lamentable» acontecido en un partido del fin de semana: todos los detalles de la polémica.
Un hecho insólito y a la vez grave sacudió al arbitraje argentino durante el último fin de semana. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió despedir al árbitro Sebastián Solís, quien dirigía un encuentro de la categoría Juveniles C entre Roma y Argentino de Rosario, tras protagonizar una conducta considerada inadmisible para su función.
En un comunicado difundido este lunes, la AFA explicó que la decisión se tomó por «haber infligido seriamente su deber de impartir justicia, pero principalmente por haber atentado contra los valores del fútbol, faltándole el respeto a la investidura arbitral, jugadores, cuerpo técnico, espectadores e instituciones participantes del encuentro».
La medida, que rápidamente tuvo un fuerte eco en las redes sociales, llega después de que se viralizara un video del propio partido, en el que se observa a Solís siguiendo las acciones desde lejos, elongando en plena disputa del encuentro e incluso manipulando un celular dentro del campo de juego, escenas que generaron indignación en Internet y en el ámbito dirigencial que no recibió para nada bien estas imágenes.
Desde el Comité Arbitral consideraron que lo ocurrido es «un hecho lamentable de público conocimiento» y que no podía dejarse pasar, ya que compromete la seriedad y credibilidad del arbitraje en el fútbol argentino, incluso en divisiones formativas. Con esta resolución, Sebastián Solís dejará de ser parte del cuerpo arbitral de la AFA y no volverá a dirigir partidos en ninguna de sus competencias, algo que sorprendió a todos los fanáticos pero que se trata de una medida importante para el futuro cercano de todos los torneos que se juegan en nuestro país.