El Equipo Argentino de Antropología Forense llegó a Jujuy para investigar la casa del presunto asesino serial

Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) llegó este lunes a Jujuy para Elpara investigar el terreno y la casa que ocupaba el presunto asesino serial Matías Jurado en el barrio Alto Comedero, a las afueras de la capita provincial.

La semana pasada el fiscal Guillermo Beller dio por confirmadas las identidades de dos víctimas de Jurado, cuyos restos óseos fueron recuperados del terreno de la casa en Alto Comedero, lo que provocó un cambio de carátula, que podría pasar a ser «doble homicidio» u «homicidio agravado en dos hechos».

Pero aún falta rastrillar el terreno para saber si hay algún otro indicio o resto de alguno de los tres hombres en situación de calle que desaparecieron en la capital de Jujuy en los últimos meses: Juan Carlos González, (60), Juan José Ponce (51) y Miguel Ángel Quispe (60).

Con ese objetivo el fiscal Beller confirmó a medios locales que el EAAF se incorporó esta semana a la investigación, así como también un entomólogo forense de Gendarmería, que analizará los bichos encontrados en el domicilio del acusado para precisar datos clavos sobre los crímenes (como el tiempo transcurrido entre uno y otro).

Hasta ahora sólo se confirmó el asesinato de Jorge Omar Anachuri, que había sido visto por última vez con vida el 25 de julio, y de Sergio Alejandro González, quien había sido reportado como extraviado el 4 de julio en el barrio Coronel Arias de Jujuy.