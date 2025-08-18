EL EQUIPO ARGENTINO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE LLEGÓ A JUJUY PARA INVESTIGAR LA CASA DEL PRESUNTO ASESINO SERIAL
Matías Jurado cumple prisión preventiva mientras la justicia de Jujuy busca determinar su posible rol en la desaparición de cinco hombres en situación de calle.
Con ese objetivo el fiscal Beller confirmó a medios locales que el EAAF se incorporó esta semana a la investigación, así como también un entomólogo forense de Gendarmería, que analizará los bichos encontrados en el domicilio del acusado para precisar datos clavos sobre los crímenes (como el tiempo transcurrido entre uno y otro).
Jurado, de 36 años, podría estar conectado a otros tres casos de hombres en situación de calle que desaparecieron en el último tiempo. Por ese motivo el fiscal Beller le impuso cuatro meses de prisión preventiva, lo que dejó libre el terreno de su casa para una investigación exhaustiva.
El hombre vivía con un sobrino menor de edad que ya declaró ante la Justicia de Jujuy y dio detalles sobre las salidas del acusado, que tiene antecedentes penales desde los 17 años por matar a un joven.