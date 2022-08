KIOSQUEROS EXIGEN EXCLUSIVIDAD DE LA VENTA DE LAS FIGURITAS DEL MUNDIAL

La Unión de Kiosqueros que agrupa a más de 100.000 comercios en toda la Argentina descargó su bronca contra la empresa italiana Panini. El pedido.

La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) se quejó por la distribución de las figuritas del Mundial de Fútbol Qatar 2022 luego que se agotaran en varios locales. En ese contexto, exigió tener la “exclusividad” de su venta, y criticó, además, la comercialización en supermercados y plataformas de envíos.

El texto que lleva la firma de Ernesto Acuña, vicepresidente de la entidad, apuntó contra Panini, la empresa italiana que fabrica las figuritas, alertó por el impacto en los comercios barriales y reclamó intervención al Gobierno nacional, a la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, y al resto de las jurisdicciones del país.

“¡La paciencia se acaba! ¡La tolerancia también! Señores de Panini, entreguen las figuritas a los kiosqueros y dejen de dárselas a los supermercados Jumbo, a las aplicaciones como Pedidos Ya!, a estaciones de servicio Axion y a las cadenas de kioscos que no comercializan figuritas de las otras colecciones durante cuatro años”, señaló la organización en su comunicado.

El documento sale a la luz dos días después del lanzamiento oficial del Álbum del Mundial lanzado por Panini. Mientras los paquetes de las figuritas desaparecieron de varios comercios, conseguir el álbum para colocar las imágenes también se ha vuelto un desafío.

Y amplió: “Están matando el comercio minorista en Argentina. Están haciendo desaparecer a los kioscos de barrio. Le están sacando el plato de comida a los que todos los días le ponemos el pecho al país y hacemos Patria”, precisó.

En medio de la situación económica, la UKRA reclamó tener el monopolio de la venta hacia delante. “Panini, entregá las figuritas solo a los kioscos. Señores gobernantes, por favor laburen y ¡Hagan algo!”, reclamó.

Ernesto Acuña comentó que los kioscos no reciben figuritas desde hace una semana. “Hay indignación porque no están entregando. Y vemos que la reciben otras empresas, que no son los canales habituales. Eso es una desesperación para el kiosquero”, apuntó, en La Nación.

Mientras ya se puede acceder al álbum en varios países, el 7 de septiembre es la fecha que elegida a nivel global por Panini para el lanzamiento del ejemplar.

Si bien el lanzamiento del álbum fue este miércoles, algunos fanáticos pudieron conseguirlo en la preventa el viernes pasado, en coincidencia con la celebración del Día de la Niñez, el fin de semana. Así, en pocos días, se agotó en los comercios.

El álbum clásico, de tapa blanda, tiene un precio estimado de $750, mientras que la empresa distribuidora anunció que lanzará una versión de tapa dura, muy buscada por coleccionistas, que rondaría los $3000.

Para completar el ejemplar se tienen que llenar 638 espacios, a un valor de 150 pesos por paquete, que trae cinco figuritas. Como en los kioscos aún es difícil conseguirlo, en las plataformas de venta online se puede comprar uno de tapa blanda hasta por un valor de $25.000, con paquetes para abrir y 100 figuritas diferentes.

En los últimos días, las redes se llenaron de usuarios que compartieron opiniones, información y anécdotas sobre el álbum: desde los números de las figuritas repetidas para intercambiar, anécdotas de fanáticos, y hasta chistes con los últimos acontecimientos.

