JUZGADO DE FALTAS BARRANQUERAS: FIJAN CRITERIOS CON AUTORIDADES POLICIALES POR OPERATIVO MOTOVEHICULAR

Con el objetivo de fortalecer la gestión judicial en beneficio de la comunidad, la jueza de Faltas de Barranqueras, María Victoria Rajoy Urrutia, junto a su equipo, mantuvo una reunión de trabajo con el comisario general Nelson Marcelo Alvarenga, acompañado del personal de la Policía del Chaco en el área metropolitana.

El encuentro tuvo como finalidad aunar criterios sobre la gestión policial. En especial la interpretación y accionar de artículos del Código de Faltas que impactan directamente en el operativo de prevención de Ilícitos «LINCE» que lleva adelante la fuerza policial en toda el área metropolitana. La intención es lograr procesos más claros, eficientes y coordinados que permitirán mejorar la atención y la resolución de los casos sujetos a judicialización.

Esta fue la primera de una serie de reuniones previstas para avanzar en una estrategia conjunta con el fin de coordinar acciones que fortalezcan la prevención y redunden en beneficios concretos para la comunidad.

Temas tratados

Durante el encuentro analizaron aspectos relacionados con la implementación del operativo enmarcados principalmente en los artículos 44 (inobservancia de los mandatos legales) y 96 (conducción peligrosa) del CF.

También revisaron la confección de actas y la producción de informes como herramientas claves para brindar respaldo a la esfera judicial en el trámite de las actuaciones policiales.

Uno de los puntos centrales fue la definición de criterios sobre el secuestro y devolución de vehículos.

Participaron además los jefes de Zona Metropolitana y Portuaria, Marino Andrés Moreira y Víctor Gómez; el director de Operaciones Metropolitanas, José Ramón Correa; los jefes de las tres comisarías de la ciudad, Leandro Gerzel, Juan José Jerez y Rolando Silva; y el oficial principal Pablo Palacios, a cargo de la casilla CR 14 de Infantería.

Por parte del Tribunal, asistieron las secretarias Cecilia Acosta y María Eugenia De Virgilio, el secretario Jorge Acuña, el prosecretario Darío Acosta, y la jefa de Mesa de Entradas, Alicia Torres.