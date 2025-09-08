JORGE RIAL REVELÓ UNO POR UNO LOS CAMBIOS EN EL GABINETE QUE LE SUGIRIERON A JAVIER MILEI: «UNIDAD NACIONAL»
Según contó este lunes el conductor de Argenzuela, Santiago Caputo le mostró un proyecto para hacer un «refresh» en el Gobierno luego del revés electoral del domingo.
Otro de los supuestamente apuntados por el asesor sería Martín Menem y el sustituto sería Cristian Ritondo. «Sobre qué hacer con Lule Menem: no ponerlo en ningún lado, rajarlo. Y a Karina sacarle todo el poder», completó el conductor de C5N.
«A Romo lo quieren como reemplazante en el armado en la Provincia por Sebastián Pareja Milei lo miró y le dijo que al único que no quiere entregar es a Francos. Y un de las condiciones que puso Caputo a Milei es recuperar el diálogo directo con los gobernadores», concluyó Jorge Rial.