JORGE RIAL REVELÓ UNO POR UNO LOS CAMBIOS EN EL GABINETE QUE LE SUGIRIERON A JAVIER MILEI: «UNIDAD NACIONAL»

La paliza electoral que sufrió La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires derivó en un escenario de crisis total en el Gobierno de Javier Milei, por lo que este lunes el periodista Jorge Rial reveló los planes que le presentaron al Presidente para hacer cambios en el Gabinete.

minutouno.com que Milei, luego de la primera reunión en la Casa Rosada, se puso a gritar de manera desaforada por una respuesta que solicitó a Economía y que nunca le llegó, en el marco de la nueva disparada del dólar. Fue una jornada de suma tensión en Casa Rosada. Fuentes cercanas al Gobierno le aseguraron aque Milei,se puso a gritar de manera desaforada por una respuesta que solicitó a Economía y que nunca le llegó, en el marco de la nueva disparada del dólar.

una «mesa política nacional», justamente encabezada por el mandatario y su hermana, la secretaria General de la Presidencia. Luego, en horas de la tarde, hubo un segundo encuentro de funcionarios con el Presidente, para el posterior anuncio de la conformación de, justamente encabezada por el mandatario y su hermana, la secretaria General de la Presidencia.

En tanto, el conductor de Argenzuela por C5N reveló detalles de la propuesta que le hizo el asesor Santiago Caputo a Milei para hacer «un refresh» en el Gobierno. «Propuso hacer un Gabinete de unidad nacional», contó.