JUNTO A LOS CANDIDATOS DEL CER DEL DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTÍN, GUSTAVO SOSTUVO QUE “CHACO NECESITA TENER UNA GESTIÓN CON MUCHO SENTIDO COMÚN” Y QUE ATIENDA LAS DEMANDAS DE LA GENTE

El candidato a gobernador del Chaco, Gustavo, recorrió el departamento Libertador General San Martín llevando las propuestas de la Corriente de Expresión Renovada (CER), de cara a las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 18 de junio. Hizo hincapié en recuperar la confianza de la gente, escuchando sus demandas y comprometiéndose en buscar soluciones reales. Lo hizo durante una reunión con candidatos a intendentes de esta ciudad y localidades cercanas, acompañado por su compañera de fórmula, Viviam Polini.

“Hace 30 años que la política chaqueña es llevada adelante por dos personas que apoyan a determinados dirigentes, que ponen y sacan candidatos, y esto es algo que no es saludable para la vida social, política y republicana del pueblo”, observó.

“Por eso, el CER plantea una alternativa real siendo una apuesta pluripartidaria que integra a todos los sectores para lograr un cambio desde la política” y agregó que “Chaco necesita tener una gestión con mucho sentido común que apueste a seguir la agenda de demanda de la sociedad”.

En igual sentido, indicó que “la mayor batalla que se tiene que dar no es electoral, entre candidatos, sino contra el descreimiento en la clase política, ya que la gente no cree en ella porque ve que se pelean entre sí para ocupar un lugar de privilegio para su beneficio y no en función de cambiarle la vida a las personas”.

Asimismo, remarcó que “uno de los mayores factores que provocan el cambio sobre estructuras de tantos años y de tanto poder es la subestimación al pueblo, sobre todo a la gente humilde”, y amplió diciendo que “allí se genera una gran oportunidad para modificar el sistema, porque a veces la gente poderosa cree que todo depende de cuánto dinero se tenga o de cuánto poder se ostente, pero el Pueblo tiene una gran sabiduría más allá del padecimiento y eso es lo que va a generar una gran oportunidad de cambio”.

POLINI: “DESARROLLAR UNA POLITICA MAS HUMANA”

Por su parte, la candidata a vicegobernadora del Chaco por CER, Viviam Polini, expresó que “el objetivo de este frente político es trabajar al lado de la gente, generando puentes para favorecer esa cercanía para construir una gestión entre todos”.

Y añadió que “no es lo mismo que alguien desde una oficina, por más conocedor que sea del sistema educativo, digite soluciones creativas que después no terminan resolviendo los problemas estructurales”.

En una línea similar, puntualizó que “se debe desarrollar una política más humana que tenga como base una filosofía que intente abrazar a todos sin distinciones ideológicas, sino que priorice los valores de las personas”.

ROMERO: “RENOVAR LA POLITICA DEL CHACO”

En tanto, el candidato a primer diputado provincial por el CER, Agustín Romero, afirmó que “llegó el momento de renovar la política en el Chaco para lograr el crecimiento agroindustrial, agricultural y de infraestructura para el desarrollo del sector privado, y en ese marco, la comunidad de San Martín también merece un cambio”.

Continuó aseverando que “se está trabajando arduamente para transformar la política chaqueña”.

RODRIGUEZ: “PRIORIZAR LAS NECESIDADES DE LA GENTE”

Mientras que el candidato a intendente de Presidencia Roca por el CER, Fabio Rodríguez, consideró que “Chaco necesita realmente un cambio de verdad donde se rescaten los viejos valores de la política y se destierren un poco las prácticas dañinas que no permiten el crecimiento de la sociedad”.

Subrayó que “la participación y priorizar las necesidades de la gente son rasgos que caracterizan a esta alternativa política, que es un lugar donde se escucha a los vecinos y vecinas y se trabaja en territorio”.

A su vez, la postulante a jefa comunal de Colonias Unidas, Elizabeth Fernández, resaltó que “es un placer acompañar el ideario, la construcción, el progreso y el armado político del CER, un espacio que pregona un cambio de paradigma político dando máxima prioridad a las bases sociales desde una tarea integral y pluripartidista”.

Y la aspirante a presidente del Concejo Municipal de Colonias Unidas, Laura Griselda Rojas, manifestó que “este proyecto es muy amplio y tiene en cuenta todos los sectores, pero sobre todo hace hincapié en los seres humanos”.

“Cada voto será honrado con un accionar comprometido en lo referido a lo social y en la ayuda a las personas más necesitadas”, finalizó.

