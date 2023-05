JULIO PAREDEZ: “SIGO TRABAJANDO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE MI PUEBLO”

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Los últimos días del intendente Julio PAREDEZ, estuvieron marcados por diversas actividades que corresponden a su labor como primer mandatario comunal y pre candidato para las próximas elecciones P.A.S.O. a llevarse a cabo el venidero 18 de Junio.

El 25, participó de las celebraciones de los 213 años de la Revolución de Mayo, en el acto que se realizó en la plaza central de la localidad; horas más tarde, presenció el lanzamiento del torneo femenino de futbol, llamado “Copa mes de la Patria” y cerrando el día, visitó el paraje El Escondido, donde compartió una cena con la comisión de la capilla de la Virgen del Rosario y realizó la entrega de una heladera para el templo, que comienza a prepararse para su fiesta patronal, el próximo 25 de Septiembre.

El Viernes 26, visitó a los vecinos de Campo Toril, en la casa de Mirta González, donde se diagramó un esquema de trabajo en torno a la siembra de cementera baja en el que, el intendente, comprometió su colaboración y ayuda. Posteriormente continuando con su agenda, se reunió en Fortín Lavalle, con el grupo de simpatizantes (militantes) de la línea política a la que representa, que llevan adelante la organización de las actividades de esta índole, de cara a los comicios. Luego, continuó al paraje Santa Carmen, donde dos productores de esa zona lo esperaron para escuchar su propuesta y seguir acompañando las diferentes gestiones que llevó adelante durante los últimos cuatro años en esa zona, como ser: eventos culturales, la refuncionalización del puesto sanitario y el trabajo actual que se realiza a través de la secretaría de la producción.

El día sábado 27, fue el turno del paraje 10 de Mayo, donde en una reunión con los vecinos, escucho las diferentes inquietudes que le acercaron, haciendo lo propio en Fortín Lavalle, con Aniceto SEGUNDO, quien reafirmo el acompañamiento para los tiempos que se avecinan. El almuerzo lo compartió con la familia SOSA, en el paraje Los Naranjos, quienes lo esperaron en su domicilio y para finalizar el día participó del inicio de los Juegos Evita 2023, etapa local, que se desarrolla simultáneamente en todo el país.

“Estoy viviendo días de intensas actividades, comenzando desde tempranas horas del día hasta altas horas de la noche, pero me siento muy acompañado, principalmente por los habitantes de la zona rural, quienes me esperan y me brindan su afecto y apoyo, lo que valoro mucho y me motiva a seguir recorriendo la jurisdicción. Siempre trabajo para mejor la calidad de vida de mi pueblo”, dijo el primer mandatario.

Fuente: lapostainformativa

