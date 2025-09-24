Julián Álvarez brilló con un hat-trick en el triunfo 3-2 del Atlético Madrid ante Rayo Vallecano

El Colchonero se adelantó a los 15 minutos gracias a una gran definición del delantero argentino, pero cerca del cierre del primer tiempo, Josep Chavarría sorprendió con un potente zurdazo desde afuera del área y estableció el 1-1 parcial. En el complemento, el Rayo se puso en ventaja con un gol de Álvaro García, aunque sobre el final apareció nuevamente Julián Álvarez: primero empató el partido y, en tiempo de descuento, selló el 3-2 definitivo para el Atlético con una nueva demostración de su jerarquía.