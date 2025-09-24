JULIÁN ÁLVAREZ BRILLÓ CON UN HAT-TRICK EN EL TRIUNFO 3-2 DEL ATLÉTICO MADRID ANTE RAYO VALLECANO
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El delantero argentino marcó los tres goles del Colchonero, que remontó en el final y sumó su segunda victoria en la Liga antes del clásico con Real Madrid.
Atlético de Madrid se quedó con un triunfo clave al vencer 3-2 al Rayo Vallecano en el estadio Metropolitano, por la sexta jornada de la Liga de España. La gran figura de la tarde fue Julián Álvarez, que convirtió los tres goles del conjunto dirigido por Diego Simeone.
El Colchonero se adelantó a los 15 minutos gracias a una gran definición del delantero argentino, pero cerca del cierre del primer tiempo, Josep Chavarría sorprendió con un potente zurdazo desde afuera del área y estableció el 1-1 parcial. En el complemento, el Rayo se puso en ventaja con un gol de Álvaro García, aunque sobre el final apareció nuevamente Julián Álvarez: primero empató el partido y, en tiempo de descuento, selló el 3-2 definitivo para el Atlético con una nueva demostración de su jerarquía.
Con esta victoria, el Atlético de Madrid llegó a 9 puntos en el campeonato, aunque todavía está lejos del líder Real Madrid, que ganó todos sus partidos y suma 18 unidades. El Rayo Vallecano, en tanto, se quedó con 5 puntos y dejó escapar una chance importante de sumar en la lucha por mantenerse en mitad de tabla.
Lo que viene para ambos equipos en la Liga de España
-
Atlético de Madrid: recibirá al Real Madrid en el clásico madrileño, el sábado desde las 11.15.
-
Rayo Vallecano: será local ante Sevilla en la próxima jornada.
Atlético Madrid vs Rayo Vallecano: formaciones
- Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet o Hancko, Hancko o Ruggeri; Giuliano, Barrios, Koke o Gallagher, Nico González; Raspadori y Julián Alvarez.
- Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarría; Unai López, Isi, Pedro Díaz, Óscar Valentín; Álvaro García y De Frutos.