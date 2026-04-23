Juicio por la muerte de Diego Maradona: Leopoldo Luque volvió a apuntar contra el entorno familiar

En un tono que combinó lo técnico con lo emocional, también se refirió a la relación con las hijas del Diez. “El dolor de Gianinna me llega muchísimo, a pesar del odio que tiene hacia mí, me duele”, sostuvo.

Sin embargo, su testimonio tomó un giro más áspero cuando apuntó directamente contra el círculo íntimo del exfutbolista. Según relató, el propio Maradona les habría manifestado temores respecto a sus familiares: “Me dijo que tenía miedo de que Gianinna, Dalma o Claudia le hayan dado algo para que esté así”. Y remató con una frase que generó fuerte impacto en la audiencia: “Me aseguró que estas mujeres eran capaces de cualquier cosa”.

Pedido de disculpas y clima familiar tenso

A pesar de sus dichos, Luque intentó bajar el tono en otro tramo de su declaración y pidió disculpas por expresiones anteriores dirigidas a las hijas del exjugador. “Pido disculpas por los comentarios peyorativos, pero descarto que haya habido una manipulación en beneficio de una persona que no sea Diego Maradona”, afirmó.

El médico también describió un escenario de constantes tensiones dentro del entorno familiar. “Había mucho conflicto familiar”, señaló, y detalló que Dalma Maradona y Gianinna Maradona no querían que Verónica Ojeda ingresara a la clínica. En esa misma línea, agregó: “Maradona no era fácil de lidiar y sus familiares tampoco”.

Como cierre de su exposición, reveló que fue Dalma Maradona quien pidió limitar la cantidad de profesionales que intervenían en la atención médica del exfutbolista.