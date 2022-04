JUEZA DE PAZ EN EL SAUZALITO, TRAS COMUNICADO OFICIAL: «ESTOY INDIGNADA CON QUE TRATEN DE MINIMIZAR LA CUESTIÓN»

Desde el Ejecutivo se emitió un informe de prensa que se asegura que en la localidad «no hubo privación de la libertad». La magistrada respondió que «no sé qué entienden ellos por privación de la libertad, nosotros estuvimos 14 horas privados de la libertad».

Un nuevo conflicto con la comunidad originaria de El Sauzalito se desarrolló desde el miércoles, luego de que una manifestación de un grupo de wichís en la sede del Juzgado de Paz y Faltas termine con algunos disturbios.

Es que en los originarios pedían avances en la investigación por el femicidio de la joven J.R. y por eso se manifestaron en las afueras del Juzgado de Paz y Faltas. La jueza Noemí Pérez les transmitió que su fuero no tenía intervención en el caso, pero de igual manera la manifestación terminó con una fogata en el ingreso al edificio. Tanto la magistrada como otros trabajadores judiciales recién pudieron salir del lugar pasadas las 00 horas luego de que lla firme un acta en blanco como condición.

Este viernes el gobierno provincial emitió un comunicado en el que afirman que «el comisario local Octavio Molina, que encabezó el operativo de seguridad de la manifestación por el pedido de justicia frente al Juzgado de Paz de la localidad, aseguró que la manifestación se desarrolló con normalidad y no hubo bloqueo del ingreso o egreso a la sede judicial como trascendió en algunos medios de comunicación». Además, añadieron que «tampoco hubo privación de la libertad ni toma de rehenes como también trascendió».

Esa versión va en contra de la planteada por la jueza, por lo que Diario Chaco se contactó con Noemí Pérez para consultarla al respecto. Pérez comentó que ya había tomado conocimiento de la versión del gobierno y afirmó que «estoy indignada con que traten de minimizar la cuestión. Siento mucha desprotección porque siempre tratan de minimizar este tipo de hechos».

En ese sentido, recordó que hace un tiempo en El Sauzalito «hubo una toma de una comisaría, lesionaron al oficial, atentaron contra un comisario y el comisario y el oficial se tuvieron que ir».

«Fueron hechos lamentables, no te dan seguridad y estamos viviendo en un estado de derecho en donde debemos ser objetivos e imparciales», agregó.

Además apuntó que «es cierto que no estaba cerrado con candado porque nosotros teníamos los candados, estaban en el interior del edificio, pero bloquearon el acceso con un fuego que tenía más de medio metro. Había personas de la etnia, mujeres, con bastones y palos en frente al edificio y contábamos con el comisario y otro funcionario policial, pero no es porque no había policías en la comisaría del El Sauzalito, porque no son muchos pero hay más de 15».

«Creo que el comisario se quiso ‘hacer el rambo’ como le dije hace un rato. Ya leí esto y le pregunté si él había difundido ese tipo de información», señaló Pérez y aseguró que «nosotros no nos encerramos porque quisimos, nosotros no podíamos saltar el fuego y yo no soy la mujer araña para saltar muros y demás. Yo entré por la puerta grande y tengo que salir por la puerta grande».

«Reconozco que no estaba cerrado con candado pero pregunto: ¿será que se puede saltar una fogata y exponer nuestras vidas, nuestra integridad física y psíquica que estaba siendo afectada por algo que nosotros no hicimos? ¿Arriesgarnos y tirarnos a la calle para poder irnos a la casa?», se preguntó la jueza

Realmente estoy indignada, es una falta de respeto. Los medios periodísticos que han hablado conmigo tienen la verdad porque fui yo quien transmitió la verdad y esa es la verdad. El resto de la gente del pueblo vio que estuvimos encerrados porque estuvo bloqueado por fuego», manifestó e hizo énfasis en que «me hicieron firmar un acta en blanco. La líder me ninguneó, me patoteó, me pedía que le respondiera, quería continuar con la violencia. ¿Eso será que está bien para el gobierno?»

«Yo le había pedido al comisario que la líder no fuera. ¿Por qué no hablan que me hicieron firmar un acta de la que no tuve derecho ni oportunidad de leerla? O sea, ¿quién está mintiendo? Mostros somos los damnificados, tenemos incertidumbre, no podemos dormir, no sabemos si podemos volver a trabajar o no», expresó también la mujer y agregó que se siente «desprotegida» y «me siento mentirosa, siento como que me encerré sola».

Fuente: www.DiarioChaco.com

