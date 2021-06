JUEZ RAUL A. RACH: “EL PODER JUDICIAL TRABAJARA EN DOS TURNO, DE FORMA PRESENCIAL A EXCEPCIÓN DEL PERSONAL DE RIESGO”

En la mañana del Pórtico FM 105.5 entrevistamos al Juez de Cámara a cargo de la Presidencia Dr Raul A. Rach quien se refirió a la forma en la que trabajaran a partir de ahora, las nuevas resoluciones, la conectividad como tema principal para el trabajo en la pandemia, el asesoramiento tecnológico desde el STJ para le VI CIRC, entre otros temas.-

Iniciando la entrevista dio detalles diciendo “Este año me toca la PRESIDENCIA DE LA CÁMARA MULTIFUEROS de Juan José Castelli de la VI Circunscripción Judicial y en realidad la presidencia de la cámara trae aparejada una serie de responsabilidades administrativa como lo que es edificio, el personal y todo lo demás que se anexa a la presidencia de la cámara”.

TRABAJARAN EN DOS TURNOS

Respecto a las nuevas resoluciones nos dijo “Esta mañana estuvimos bastante movido porque nos comunicamos con las distintas áreas de los tribunales, todo por las ultimas resoluciones emanadas por el STJ como MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA Y EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, ya que se pasó el asueto administrativo que veníamos teniendo vigente a una resolución nueva donde obliga a toda la plantilla, a todo el plantel del poder judicial a trabajar en forma presencial, salvo las personas que pertenezcan al grupo de riesgo por Covid, la verdad esta resolución ha causado un impacto en las personas, en el poder judicial pero nos obliga a reaccionar y a cumplir todos los protocolos existentes hasta el momento, la plantilla del poder judicial sería el personal que no es de riesgo se tiene que presentar a trabaja”.

Agrego “el personal se divide según la resolución en dos turnos matutina y vespertina el 50% del personal tendrá que trabajar de forma presencial de 7:30 a 12:30 horas y la otra mitad de 15 a 19 horas son los dos turnos”.

Respecto a los distintos juzgados el Juez Dr Raul A. Rach nos dijo “Cada dependencia tiene una situación particular qué tiene que analizar el jefe de la dependencia y ver los espacios si son amplios, si está garantizado el distanciamiento de 2 metros, Pero hay otras dependencias que con el caudal de expedientes y la cantidad de causas que tiene más personal y no puede garantizar ese distanciamiento entonces por eso el superior tribunal de justicia impuso la división de turnos siempre y cuando la dependencia no pueda cumplir con este protocolo de sanidad, porque por ejemplo si en una dependencia hay 3 oficinas y son cuatro trabajadores no tiene sentido que lo dividen es sólo para evitar los contagios y poder garantizar que se siga trabajando correctamente

LA SUSPENSION DE TERMINO ATRASA LOS EXPEDIENTE, LA GENTE PIDE CELERIDAD

Respecto a la SUSPENSION DE TERMINOS NOS DIJO “La suspensión de términos atrasa todos los expedientes porque uno de los mayores inconvenientes que los justicieros reclaman a la justicia es que los sucesos duran mucho, entonces Cuando tenemos suspensiones como tuvimos ahora nos atrasa mucho y a fin de cuentas los trabajadores de la justicia se enojan con la decisión porque justamente es atrasar todo”.-

AGREGO “los abogados, los distintos colegios hicieron la petición formal al superior tribunal de Justicia para que se levante la suspensión, lo que hizo el tribunal fue levantar la suspensión que venía vigente”.-

ADAPTANOS A LA TECNOLOGIA

Finalmente el Juez Raul Rach se refirió al tema tecnológico y nos dijo “el SUPERIOR TRIBUNAL nos pone personal de Resistencia para capacitarnos en las diferentes áreas virtuales, cualquier tema tecnológico que tengamos, tenemos una respuesta casi inmediata” concluyo.-

Relacionado