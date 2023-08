JUEGOS NACIONALES EVITA: COMENZÓ LA INSTANCIA PROVINCIAL QUE CONVOCA A MÁS DE 400 DEPORTISTAS DE 50 LOCALIDADES

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 68808.

Este viernes se realizó la primera jornada en el Polideportivo «Jaime Zapata» de Resistencia. Tanto estudiantes deportistas, como profesores de Educación Física, que acompañan comenzaron a vivir la ilusión de llegar a Mar del Plata.

Durante todo este viernes se llevó adelante la primera jornada de competencia de la Instancia Provincial de los Juegos Evita, en el Polideportivo “Jaime Zapata” de Resistencia, camino a la instancia nacional que involucrará a más de 1900 estudiantes y 450 docentes que representarán al Chaco del 24 al 30 de septiembre en Mar del Plata.

Este evento es organizado por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia, a través de la Dirección de Educación Física, en articulación con el Instituto del Deporte Chaqueño. Comenzó en mayo con las instancias institucionales/locales en las que participaron más de 10.000 estudiantes y 700 docentes de todo el Chaco. Luego, se desarrolló la instancia regional/zonal con la participación de 8.500 estudiantes y 520 docentes.

Primera jornada

Este viernes 400 estudiantes deportistas de distintas localidades de la provincia compitieron en handball femenino categoría Sub 14, y atletismo femenino y masculino Sub 14. Fueron acompañados por 80 docentes, jueces y organizadores. La instancia provincial continuará el jueves 10 y viernes 11 de agosto, donde participarán delegaciones de atletismo Sub 17 femenino y masculino y cestoball Sub 15 femenino; y la última fecha se realizará el 17 y 18 de agosto donde competirán delegaciones de atletismo adaptado Sub 14, 16 y 18 y handball masculino.

El deporte construye valores

El gobernador Jorge Capitanich compartió, el jueves a la noche junto al ministro de Educación Aldo Lineras, una cena de bienvenida a las y los estudiantes y docentes que participan de los Juegos Evita donde destacó la importancia de las políticas públicas de apoyo al deporte. “Hemos propiciado un modelo de financiamiento de aproximadamente 13.500 millones de pesos para más de 500 instituciones deportivas, tanto para su desarrollo en infraestructura como también para la compra de materiales deportivos. Y todo esto lo hacemos como impulso al deporte social, intercolegiales, al deporte adaptado, al federado y al de alto rendimiento”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Educación, Aldo Lineras remarcó que “el evento es una forma de educación, con la posibilidad de compartir y competir”.

Juegos Evita implica la movilización de estudiantes deportistas más grande que se realiza a nivel provincial, con una inversión de $57.000.000 entre traslado, alojamiento, alimentación y premiaciones.

Las localidades

Las localidades que participan del evento son: Fuerte Esperanza, Misión Nueva Pompeya, Miraflores, Juan José Castelli, Pasaje Bedogni, Wichí El Pintado, Zaparinqui, Villa Río Bermejito, Tres Isletas, Taco Pozo, Los Frentones, Río Muerto, Pampa del Infierno, Presidencia Roque Sáenz Peña, Quitilipi, Machagai, Ciervo Petiso, General José de San Martín, Pampa del Indio, Pampa Almirón, Laguna Blanca, Presidencia Roca, Selvas Río de Oro, Puerto Bermejo, General Vedia, La Leonesa, Las Palmas, Puerto Eva Perón, Isla del Cerrito, Las Garcitas, La Escondida, General Capdevila, Las Tolderías, Colonias Unidas, Colonia Elisa, Gancedo, General Pinedo, Las Breñas, Charata, Corzuela, Campo Largo, Chorotis, Santa Sylvina, Coronel Du Graty, Villa Ángela, San Bernardo, Venado Grande, Charadai y Resistencia.

