JUBILADOS MUNICIPALES CRITICAN A LOS «PSEUDO GREMIALISTAS» QUE SOLO BENEFICIAN GUSTAVO MARTÍNEZ

Por Elena Beatriz Zabala.

A veces no se comprende la actitud plana, chata de algunos trabajadores que quieren ingresar a la vida sindical municipal pegado e identificado con el actual intendente, es decir, nacer con dependencia directa del patrón de estancia antes que ser un líder natural, representante de los trabajadores; así, ya se avizora un final poco feliz, pero no nos referimos al fracaso de estos devenidos dirigentes gremiales, nos referimos al futuro del poder adquisitivo de los trabajadores activos y pasivos, a la pérdida de derechos y conquistas que se alcanzó con la lucha de los trabajadores, la verdadera fuerza y razón de todo.

No se comprende que intentan demostrar o conseguir con el “escrache”, con la anuencia del intendente, de los recibos de sueldos de algunos compañeros municipales, de vasta trayectoria, compromiso y dedicación por conseguir un bien común, institucional como la dignidad de cada uno de los que integramos la familia municipal.

Si realmente intentan demostrar el efecto logrado por el supuesto y engañoso aumento, pues ya están desnudando su torpeza, su acotada inteligencia, exhibiendo solo su miopía que no les permite verificar y exponer para demostrando la eficiencia, eficacia y justa retribución de su propuesta salarial, para sondear el resultado, deberían tomar categorías bajas que reflejen un promedio y cubre una población importante, no la cabeza de estructuras administrativas, pero evidentemente solo se preocupan y se ocupan en recurrir al arte gremial de la edad media, para engañosamente desplegar su práctica predilecta, el escrache; pero allí radica la cuestión, cuando se hace proselitismo sindical se debe enfrentar a quienes administran los destinos de los trabajadores y no a compañeros municipales, menos a los que luchan por aquellos compañeros que están débiles, sin voz, vulnerables ante un sistema perverso que se olvidada y es indiferente, los gremios y los organismos del estado

Si realmente buscan motivos para la campaña sindical, hay de sobra, pero solo para iluminarles el camino mencionamos uno, como una muestra del tapado les damos un botón; la lucha debe y debería ser en defensa del salario de los trabajadores, que no pierdan poder adquisitivo ante esta crisis económica social, la inflación acumulada para un periodo que va desde finales del 2019 hasta abril del 2021 arroja un porcentaje que supera el 60%, y el aumento conseguido para abril del 2021 representa un promedio del 30%, recordándoles que nos pasamos el 2020 sin ningún porcentaje de aumento salarial. Tampoco es beneficioso para los trabajadores, el famoso refrigerio, eso es una estafa ya que no repercute para la futura jubilación de los trabajadores que pretenden representar, eso es pan para hoy y hambre para mañana.

Esta es la lucha, la bandera que deberían levantar y salir a reclamar si es que realmente quieren ser representante natural de los trabajadores, no hacer el juego que solo beneficia aun intendente, salvo que exista un compromiso de proyección política, pero ni eso debe ser motivo para aspirar ser gremialista.

En este sentido conceptual de lucha, nosotros los jubilados no vamos a parar por conseguir luchando hasta conseguir el bien común, por el 82% vital y móvil, por la dignidad de cada uno de nosotros y nada nos va a desviar o a detener, vamos a seguir siendo coherentes con el espíritu de familia municipal, además, a estos escraches lo aceptamos como un resultado positivo de nuestro transitar, de que estamos en la senda correcta.

¡Vamos jubilados, continuemos la marcha por nuestra dignidad!

Con nuestro ejemplo vamos a lograr una gran convocatoria en defensa de nuestros derechos y de nuestra obra social.

P.D.: Solicitamos que los autores expongan sus recibos, ya que, si nosotros no estamos contentos por este engendro de aumento, quizás al exhibir los suyos nos ayude a comprender tan injusto y mezquino incremento.

