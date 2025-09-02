JUBILADOS DE ANSES: EL 20% DE DESCUENTO QUE PUEDEN CONSEGUIR EN SUPERMERCADOS

En cuanto a los supermercados, la lista incluye a Disco, Jumbo, Vea, Carrefour, Coto, La Anónima y Josimar, entre otros. Cada cadena establece sus propias condiciones: algunas aplican descuentos sin tope, mientras que en otros casos, como Carrefour, el beneficio tiene un límite de $35.000.

Así, septiembre marcará el inicio de una etapa donde los jubilados podrán ahorrar más en sus compras cotidianas, con rebajas que impactan de manera directa en el bolsillo y que refuerzan la importancia de este tipo de acuerdos entre el Estado, los bancos y las cadenas de supermercados.