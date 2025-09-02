La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su rechazo a la reciente medida cautelar de la Justicia en lo Civil y Comercial Federal por la cual se prohíbe a todos los medios de comunicación la difusión de audios presuntamente grabados en la Casa Rosada y atribuidos a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Según la entidad, este tipo de medidas constituye un “nuevo ejemplo de órdenes estatales que limitan de manera ilegítima las libertades de expresión y de prensa”.

ADEPA recordó que históricamente “ha rechazado, de modo constante, todas aquellas decisiones de funcionarios públicos por las cuales se ordene no difundir información”, especialmente cuando la misma involucra a funcionarios públicos o a hechos de interés y relevancia institucional.

En su comunicado, la asociación citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual establece que “cualquier medida preventiva que limite la circulación de información constituye un menoscabo de la libertad de pensamiento y de expresión”. La única excepción es la protección de la infancia y la adolescencia.

“La publicación de informaciones solo puede dar lugar a responsabilidades ulteriores”, es decir, posteriores, como investigaciones o sanciones a quienes hayan cometido delitos, incluyendo la violación de secretos oficiales o alguna irregularidad legal en la obtención del material.