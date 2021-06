JUAN MARTÍN DEL POTRO CONFIRMÓ QUE NO SE PRESENTARÁ EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS

El tandilense no logró recuperarse de la última operación en su rodilla.

El tenista argentino Juan Martín Del Potro anunció este martes que no participará de los Juegos Olímpicos de Tokio, debido a que aún no concluyó con la recuperación total de la operación que se realizó en su rodilla derecha.

“Su médico está muy conforme con los avances pero le recomendó que no participe en Tokio”, dice el comunicado oficial. Además, señala: “Los tiempos no alcanzaron y Delpo no podrá estar en los Juegos”.

Se trata de la cuarta operación de rodilla a la que se somete el tenista tandilense este año, con el fin de recuperar su movilidad en la rótula de su rodilla derecha, que lo tiene afuera de la cancha desde hace casi dos años.

De todas maneras, Del Potro no baja los brazos y a pesar de los inconvenientes que debe sortear, quiere retirarse del deporte profesional jugando al tenis.

