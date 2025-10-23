JUAN JOSÉ CASTELLI: INVITACIÓN ESPECIAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Municipalidad de Juan José Castelli invita a toda la comunidad a participar del acto de Imposición del nombre “Pulmón Verde Enzo G. Ferrari” 🌳✨

📅 Viernes 24 de octubre de 2025

🕕 18:30 hs

📍 En el “Pulmón Verde Enzo G. Ferrari” – Juan José Castelli

🌱 Habrá entrega de plantines a través del programa Ecocanje ♻️

🥋 Además, disfrutaremos de una exhibición de Karate-Do Kyudokan “Enzo Ferrari” 👊

Te esperamos para compartir este momento especial que celebra la vida, el deporte y el compromiso con el ambiente 💪🌎

