JUAN JOSÉ CASTELLI: INVITACIÓN ESPECIAL
La Municipalidad de Juan José Castelli invita a toda la comunidad a participar del acto de Imposición del nombre “Pulmón Verde Enzo G. Ferrari” 🌳✨
📅 Viernes 24 de octubre de 2025
🕕 18:30 hs
📍 En el “Pulmón Verde Enzo G. Ferrari” – Juan José Castelli
🌱 Habrá entrega de plantines a través del programa Ecocanje ♻️
🥋 Además, disfrutaremos de una exhibición de Karate-Do Kyudokan “Enzo Ferrari” 👊
Te esperamos para compartir este momento especial que celebra la vida, el deporte y el compromiso con el ambiente 💪🌎