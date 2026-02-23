JUAN JOSÉ CASTELLI FUE SEDE DE LA PRIMERA REUNIÓN DE APERTURA DEL CICLO LECTIVO 2026 Y PRESENTACIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES REGIONALES

Este lunes 23 de febrero de 2026, a las 08:30 horas, se llevó a cabo la Primera Reunión de Apertura del Ciclo Lectivo 2026 y el acto oficial de presentación de las nuevas autoridades regionales y de los directivos que asumirán funciones tras los recientes concursos de ingreso a la docencia. La actividad tuvo lugar en el S.U.M. de la EEP N° 255, ubicado en la intersección de las calles Remedios de Escalada y Sargento Cabral de la ciudad de Juan José Castelli.

La convocatoria estuvo a cargo del Director Regional Polinivel 2, Profesor Humberto Molina, quien encabezó el acto acompañado por autoridades educativas, municipales y representantes de distintas instituciones de la comunidad.

Entre las autoridades presentes se destacó la participación del intendente de Juan José Castelli, Pío Oscar Sander; el secretario de Gobierno municipal, Ismael Pablo Barnes; el concejal y exdirector regional, Adrián Bordón; el presidente de CoSAP, Agustín Daniel Detzel; el secretario de Gobierno de Villa Río Bermejito, Cristian Radojkovich; la directora del Hospital Bicentenario General Güemes, Lic. Mercedes Benítez; el exintendente de Juan José Castelli y exdirector de la EEP N° 255, Leonardo Yulán; y el coordinador de Ñacheek de Juan José Castelli Leonardo Gonzalez. Asimismo, participaron directores de todos los establecimientos educativos correspondientes a la Regional Educativa 2.

Durante su alocución, el profesor Humberto Molina transmitió el saludo del gobernador del Chaco, Leandro Zdero, y de la ministra de Educación, Sofía Naidenoff. En su mensaje, instó a trabajar de manera conjunta en pos de una mejor educación, resaltando la importancia del compromiso colectivo.

Molina agradeció la presencia de las autoridades y destacó el trabajo articulado entre el sistema educativo y los municipios, hospitales, el ámbito de la Justicia y otras instituciones y organizaciones que integran la red educativa regional.

“Hoy contamos con su presencia, con la presencia de todos los actores, todo para fortalecer los lazos entre las instituciones de nuestra ciudad y el sistema educativo regional”, expresó al cierre de su discurso.

El encuentro marcó el inicio formal del ciclo lectivo 2026 en la región y reafirmó el compromiso de las autoridades y la comunidad educativa con el fortalecimiento institucional y la mejora continua del sistema educativo.

Relacionado