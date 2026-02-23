ASEGURAN QUE MERCELO GALLARDO EVALUA SU CONTINUIDAD EN RIVER

Foto: agencia NA.

River cayó este domingo ante Vélez en Liniers, sumó su tercera derrota en el Torneo Apertura 2026 y agravó la crisis que transita el equipo incluso desde la pasada temporada; y tras el partido, se conoció que el entrenador Marcelo Gallardo estaría analizando su continuidad.

«El propio Marcelo Gallardo les trasladó a sus asistentes que se tomaba 24 horas para evaluar algunas cuestiones para hacer un anuncio», indicó el periodista Nicolás Distasio en ESPN. «Hay una sensación de que el jueves en el Monumental se va a vivir una situación diferente», sostuvo respecto a la posibilidad de que en el próximo encuentro la gente le pida que se vaya.

El cronista señaló que «quizás mañana la declaración de que sigue quede en la nada y hablemos de que se va», respecto a que tras la recienta victoria ante Ciudad de Bolívar en Copa Argentina, el DT había asegurado que tenía fuerzas para continuar.

El periodista Cesar Luis Merlo también informó que el «Muñeco» se encuentra «analizando su continuidad», y explicó: «Después de la derrota frente a Vélez, el DT se plantea si seguirá o no en el cargo. El plantel está citado para entrenarse el lunes por la tarde».