EL HOMBRE PODRIA VOLVER A LA LUNA EN UNAS SEMANAS: LA CONFIRMACION DE LA NASA

Una misión histórica tras más de medio siglo

Artemis II será el primer vuelo tripulado más allá de la órbita terrestre baja desde el cierre del programa Programa Apolo en 1972. La misión tendrá una duración aproximada de 10 días y consistirá en orbitar la Luna sin descender a la superficie.

La tripulación estará integrada por:

Reid Wiseman

Victor Glover

Christina Koch

Jeremy Hansen

El vuelo incluirá inserción en órbita terrestre, impulso translunar, rodeo del satélite natural y regreso. A diferencia de Artemis I —que fue no tripulada— en esta misión los astronautas asumirán controles manuales en distintos tramos para validar la operatividad en situaciones de emergencia.

El programa Artemis busca establecer una presencia humana sostenida en el entorno lunar y sentar las bases para futuras misiones a Marte.

Obstáculos superados en el camino

El desarrollo no estuvo exento de contratiempos. Un ensayo previo se interrumpió por una fuga de hidrógeno en el mástil de servicio, estructura que conecta el cohete con la plataforma.

Los ingenieros reemplazaron componentes críticos y realizaron nuevas verificaciones. En la prueba definitiva también se registraron incidentes menores, como una pérdida temporal de comunicaciones y una anomalía eléctrica durante la cuenta regresiva. Ninguno impidió cumplir los objetivos centrales.

El éxito del ensayo evitó desmontar el cohete para inspecciones adicionales, un procedimiento que habría significado meses de retraso.

Cuarentena y cuenta regresiva final

Tras la simulación, la tripulación inició la cuarentena preventiva de dos semanas, protocolo habitual antes de un vuelo espacial tripulado.

La fecha exacta de lanzamiento dependerá ahora del análisis detallado de todos los datos recolectados durante el ensayo. Los equipos técnicos evaluarán cada parámetro antes de dar la autorización definitiva.

Con la validación del SLS, la cápsula Orion y los sistemas terrestres, la NASA dejó el sistema listo para el siguiente paso. Si no surgen imprevistos, el regreso del ser humano a la órbita lunar podría concretarse en cuestión de semanas, marcando un nuevo capítulo en la historia de la exploración espacial.