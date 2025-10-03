JUAN JOSÉ CASTELLI CELEBRA SUS 89 AÑOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco de las celebraciones por el 89° aniversario de la ciudad, el intendente Pío Sander recibió al gobernador Leandro Zdero y a la vicegobernadora Silvana Lorena Schneider. Junto a autoridades provinciales y locales Embajadora Cultural de la asociación Alemanes del Volga realizaron el izamiento del Pabellón Nacional, las banderas provinciales, locales y la Wiphala en la Plaza San Martín.

✅️El intendente celebró la presencia de las autoridades y expresó lo que significa sentirse castelense, destacando el orgullo de cumplir estos 89 años en un Castelli trabajador y pujante, llamado desde siempre “Las Puertas al Impenetrable”. Además, subrayó el trabajo de quienes vieron nacer la ciudad, junto al esfuerzo de inmigrantes, criollos y pueblos originarios que hicieron posible su crecimiento.

Por su parte, el gobernador agradeció la invitación y saludó a todos los castelenses por un nuevo aniversario de esta ciudad que crece día a día, resaltando que “Castelli es un pueblo que se forjó bajo un crisol de razas, con la fuerza y el esfuerzo de sus habitantes que lo hicieron grande”.

Relacionado