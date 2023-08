JUAN ARREGIN RENUNCIÓ FORMALMENTE A LA QUERELLA EN EL CASO CECILIA STRZYZOWSKI TRAS POLÉMICO AUDIO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 68808.

En un video de 3.23 minutos, el ahora ex abogado querellante en la causa Cecilia Strzyzowski, Juan Arregin, anunció que se apartaba de la causa luego de un polémico audio enviado por Gloria Romero.

«Acabo de recibir un audio y quiero compartirlo con ustedes», manifestó Arregin e inmediatamente comenzó a reproducir un audio en el que se escucha la voz de Gloria Romero. «Porque mi abogado es Burlando y porque hay una cuestión de celos profesionales que se está poniendo en evidencia y que bueno, se va a tener que apartar del caso y eso va a ser así por decisión de Burlando», señaló la madre de Cecilia.

«Burlando es el abogado representante, los demás trabajan en su equipo pero entiendan una cosa, cuando se lo contrató a Burlando, se lo contrató con esa condición, sino él no iba a trabajar. El tema de los celos profesionales ya está trayendo problemas porque están diciendo cualquier cosa, así que lamentablemente se tomó una decisión y es muy probable que Arregin sea desplazado de su cargo porque no va con el mandato que pone Burlando… y bueno chicas, es Burlando», cerró Gloria.

Anoticiado de este audio, finalmente Arregin optó por presentar su renuncia y decidió contestar las expresiones de la mujer a la que hasta hace unas horas representaba. «A este colega con el que nunca pude hablar, al que le mandé dos o tres mensajes y jamás me contestó, este colega que no está en el expediente porque los únicos que estamos somos Gustavo Briend y yo definió, según Gloria, que no me lo comunica, que yo me separé de la causa», inició el letrado.

«Quiero contarle dos cosas, la primera es que tengo mucho respeto por mi honor y por mi dignidad, estuve en esta causa por convicción, gasté dinero de mis ahorros, descuidé a mi familia por esta causa, pero porque estoy convencido de que había que hacer justicia por Cecilia. Espero que se la haga, espero que esta gente de Buenos Aires que viene y se saca la foto y que participa de reuniones importantes, que nos deja afuera, que cree que esto es una cuestión de celos profesionales, se haga cargo y que Gloria encuentre la paz que necesita, se la quisimos dar», continuó.

Ahora, Gustavo Briend deberá ser quien afronta las audiencias de esta semana, entre ellas las de apelación a las prisiones preventivas de César Sena y el resto de imputados por encubrimiento agravado.

«Que toda la hombría que no tuvieron en decirme las cosas durante este tiempo y que me las entero gracias a la gente que me quiere sirva de algo. Mi familia y yo estuvimos todo el tiempo buscando justicia por Cecilia, algo que evidentemente hay ciertas personas que perdieron la brújula y no están buscando lo mismo, que Dios les dé el doble de lo que me desean», concluyó Arregin.

