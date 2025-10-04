JOSÉ LUIS ESPERT DICE QUE LOS NARCOTRAFICANTES LO «ADMIRAN» Y POR ESO DIERON AVIONES, AUTOS Y MILES DE DÓLARES

Durante la jornada de este sábado, José Luis Espert se presentó en los estudios de Radio Mitre y mantuvo un diálogo -que fue muy cuestionado en redes sociales- con Gabriel Anello. La reacción de los internautas tuvo que ver, especialmente, con la respuesta que dio el diputado y candidato por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre a la pregunta sobre cuál fue la motivación de Fred Machado para darle aviones, autos y miles de dólares.

Ante esto, Espert contestó: «Por admiración y por el deseo genuino que él decía tener de apoyar las ideas de la libertad». Tras ello, el conductor le preguntó si el narcotraficante y acusado de lavado de dinero en Estados Unidos le había pedido algo a cambio, lo que recibió la negativa del legislador libertario: «Solamente fue a acompañarnos y a darnos uno o dos de sus aviones, no sé, a veces se cambiaban, y vehículos para trasladarnos cuando íbamos de un lado para el otro acá en Buenos Aires o en el interior de la Provincia«. Tras ello, el conductor le preguntó si el narcotraficante y acusado de lavado de dinero en Estados Unidos le había pedido algo a cambio, lo que recibió la negativa del legislador libertario: «Solamente fue a acompañarnos y a«.

Al ser consultado sobre si alguna vez sospechó que podía tratarse de un narco, respondió: «No, me dirás ‘ingenuo’… pero nunca lo pensé».

Como era de esperarse, los comentarios en la red social X estallaron en contra de uno de los máximos aliados de Javier Milei: «La parte más fantasiosa es que alguien pueda admirar a Espert»; «Che, al final tipazo Fredito, quien no quisiera un amigo que le preste aviones y te regale 200 lucas verdes»; «Pero hace dos días dijo que viajó solo una vez en sus aviones. ¿Ahora, de repente, Machado era un desinteresado total que le dejaba usar sus aviones cuándo a Espert se le cantaba “por admiración”? JAJAJAJA», fueron sólo algunas de las reacciones.