JORNADA SOBRE VIOLENCIA DIGITAL POR MOTIVOS DE GÉNERO

En el marco de las actividades correspondientes al Calendario Estudiantil 2025, esta importante jornada se desarrolló en la EES 184 y tuvo como eje central la reflexión sobre la violencia digital y la construcción de vínculos saludables en los entornos virtuales .

El encuentro fue organizado con el objetivo de generar conciencia, brindar herramientas y promover el respeto en las plataformas digitales .