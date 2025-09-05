JORNADA SOBRE VIOLENCIA DIGITAL POR MOTIVOS DE GÉNERO
En el marco de las actividades correspondientes al Calendario Estudiantil 2025, esta importante jornada se desarrolló en la EES 184 y tuvo como eje central la reflexión sobre la violencia digital y la construcción de vínculos saludables en los entornos virtuales .
El encuentro fue organizado con el objetivo de generar conciencia, brindar herramientas y promover el respeto en las plataformas digitales .
La jornada estuvo a cargo de la Subsecretaria de Familia, Igualdad y Género, Solange Sander, junto a la Coordinación de Juventudes, liderada por Nicolás Gomez .
Las disertantes que compartieron sus conocimientos fueron Sol Fernández, Juliana Draganzuck y Sol Vidaurre