JORNADA DE REUNIONES EN LA UCR CHAQUEÑA PARA PAUTAR EJES DE TRABAJO DE CARA AL 2023

El presidente del partido y diputado nacional Juan Carlos Polini marcó que el primer paso será la creación de un Instituto de Políticas Públicas «que nos permita generar las condiciones para volver a gobernar la provincia».

Este lunes será movido para la Unión Cívica Radical de Chaco, ya que se llevarán a cabo varias reuniones convocadas por el presidente partidario Juan Carlos Polini para avanzar en un esquema de trabajo conjunto de cara al 2023.

El primer encuentro fue entre legisladores provinciales y nacionales del radicalismo, luego será el turno de los concejales y por último llegarán los intendentes.

Después de la reunión entre legisladores, Juan Carlos Polini y el diputado provincial Carim Peche tomaron contacto con los medios.

“La convocatoria como presidente de la UCR fue con la finalidad de conformar muy pronto un Instituto de Políticas Públicas que nos permita primero tener una agenda en común”, manifestó Polini.

En ese sentido, contó que “el objetivo es fijar una agenda común para poder trabajar a lo largo del año y generar las condiciones para que funcione a través de nuestro partido y posteriormente a través de la alianza electoral que se llama Chaco Cambia un Instituto de Políticas Públicas que nos permita generar las condiciones para volver a gobernar la provincia”.

Manifestó además que allí tratarán “los ejes de la gente” ya que “sabemos que hay por una agenda que suele tener el periodismo, hay una agenda que propone un gobierno y después está la agenda de la gente con los problemas de todos los días”.

“Muchas veces la agenda de los políticos está distanciada de la agenda de la gente porque el propio gobierno nos impone determinados temas que nos lleva semanas discutir o debatir y por ahí de repente hoy el problema es este aumento atroz que tiene el combustible o la posibilidad de que dentro de pocas horas nos digan que aumentan las retenciones de la soja cuando estamos en un momento tan especial en el cual productores agropecuarios podrían, básicamente por los precios, liquidar una cantidad enorme de granos que nos permitiría tener los dólares que el país necesita y sin embargo el gobierno va por otro lado y propone esta agenda”, analizó el dugratense.

Al ser consultado sobre cómo se avanzará partidiaramente ante la cantidad de líneas internas que existen dentro del radicalismo chaqueño, Polini remarcó que “esto se trata del partido” y expresó que “tenemos que generar las condiciones para que podamos convivir”. “La idea es que esa falta de confianza que tenemos entre nosotros se resuelva y lo podamos integrar”, manifestó.

Siguiendo por ese camino, indicó que la desconfianza se resuelve “de esta manera, hablando, charlando, discutiendo, generando la posibilidad de reunirnos y para eso está el partido”.

“La UCR está en movimiento, está de pie y lo he dicho muchas veces: podemos tener muchos candidatos, seguramente lo vamos a tener, seguramente vamos a tener internas partidarias, seguramente vamos a tener PASO, vamos a generar las condiciones para eso, pero lo que sí queremos hacer desde el partido es conducir a la victoria y a volver al gobierno”, lanzó.

Posteriormente, el diputado nacional y presidente de la UCR provincial fue consultado sobre si hay lugar para aceptar algún tipo de tributo nuevo en el país, y respondió de manera tajante: “La gente cuando nos votó nos pidió que rechacemos cualquier tipo de aumento impositivo. Me parecen suficiente 148 impuestos para cualquier pyme y más de 170 impuestos para cualquier industria en nuestro país”.

“Me parece una aberración que el país y la política no se ordenen. Acá la que se tiene que poner los pantalones largos es la política, hay que empezar a achicar los gastos de la política. No podemos seguir metiéndole la mano en el bolsillo a la gente”, agregó.

En ese marco, apuntó que “el presidente dijo el 1 de marzo que no va a haber reforma impositiva y no va a haber reforma laboral. En este país si no tenemos una modernización laboral y no tenemos una reforma impositiva seria es imposible salir adelante”.

Por último, Carim Peche fue consultado sobre la agenda legislativa chaqueña. “La agenda nuestra, de la oposición, pasa por la agenda de la gente, no sé la del oficialismo, pero la nuestra no tengan dudas que pasa por las necesidades de la gente”, aseguró.

Además, a través de un comunicado oficial, después del encuentro desde la Unión Cívica Radical remarcaron que «está claro que la agenda del gobierno nacional y provincial está absolutamente alejada de las reales preocupaciones de la sociedad, no hay un programa de gobierno y no percibimos que vaya a haberlo, hay que ponerse a trabajar en serio para bajar la inflación que este año rondará el 60%, la canasta básica supera los $76.000, el combustible aumenta todas las semanas, la harina aumentó un 70% en 5 días, la presión tributaria sobre quienes trabajan, generan empleo y crecimiento es cada vez más asfixiante, en síntesis, no hay un rumbo que marque hacia dónde vamos”.

“La situación en el Chaco no es menos preocupante, la pobreza alcanza el 53%, hay un 17% de indigencia, somos la capital del piquete, las facturas de Secheep están llegando con un 100% de aumento, los salarios y jubilaciones siguen estando por debajo de la línea de pobreza, la calidad educativa y sanitaria no están garantizadas, el delito urbano y rural a la orden del día, y podríamos enumerar cientos de situaciones que no son atendidas por este gobierno”, añadieron. Por último, señalaron que “desde la Unión Cívica Radical estamos trabajando con mucha seriedad y responsabilidad en un programa de gobierno que pondremos en marcha el 10 de diciembre de 2023 cuando gobernemos el país y la provincia, es perfectamente posible revertir todas estas cuestiones, Chaco es una de las provincias que más fondos recibe por coparticipación, solo hace falta una gestión transparente y ordenada, que establezca prioridades, la agenda de los gobiernos debe coincidir con los temas que la sociedad necesita resolver”.

