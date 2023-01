JORNADA ATÍPICA PARA CARLOS VERZA EN EL DAKAR

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

La séptima jornada del Rally Dakar ha sido de «transición» para Carlos Verza y los competidores de cuatriciclos y motos. El saenzpeñense, que se mantiene octavo en la general, cumplió solo un tramo de enlace, sin clasificación, para arrancar mañana la octava etapa previa al descanso del lunes. «Vengo bien y poniendo toda mi experiencia en la carrera, pero hay mucho todavía por hacer» dijo el corredor centrochaqueño al realizar un alto en el camino para cenar.

«Lo mejor se va a venir en la segunda semana, porque todavía queda una etapa maratón que es mi fuerte», destacó. En otro tramo del diálogo admitió que las condiciones meteorológicas se están haciendo sentir. «El clima nos está maltratando, hice 150 km de enlace con lluvia y con 5 grados bajo cero, no tenía como calentarme en la ruta, y encima se complicaba más por un fuerte viento cruzado», detalló. El corredor de Presidencia Roque Sáenz Peña se mantiene en la octava colocación en la clasificación general que lidera el francés Alexandre Giroud, escoltado en el podio por Francisco Moreno Flores y Pablo Copetti. Además Verza se halla tercero en el Campeonato del Mundo de Rally, que lidera Copetti y lo tiene segundo a Manuel Andujar, el campeón del año pasado.

«Estoy preparado y no hay nada que me asuste» Transmitiendo su optimismo y la fortaleza que lo caracteriza, Carlos Verza sostuvo en relación con el terreno que le toca recorrer en Arabia Saudita que «le estamos haciendo el aguante y estoy preparado para esto», y añadió que «por ahora no hay nada que me asuste». Los cambios que la organización debió realizar prácticamente sobre la marcha fueron producto de la inestabilidad climática. Por ello el trazado original fue modificado y concluyó en Riyadh, cancelándose el tramo competitivo entre este punto y Al Duwadimi. Así se corre la Etapa 8 Debido a los cambios producidos en el recorrido original de la octava etapa, se acortaron las distancias para una mejor gestión del kilometraje de enlace. La etapa 8, a correrse el domingo, pondrá rumbo a Riyadh e incluirá el bucle inicialmente previsto para la etapa 7, menos 128 kilómetros. El crono correrá durante 345 kilómetros, tras lo cual los participantes se dirigirán al vivac de Riyadh. El día de descanso será el lunes, y el Dakar se reanudará después según el calendario inicial.

