JORGE CASTRO EN CANAL 26: ECOS DE LA MASIVA MARCHA EN FRANCIA Y EL INESTABLE FUTURO DE MACRON

El especialista analizó el cambio en uno de los liderazgos en el país galo luego de los incidentes en todo el país. Escuchalo en la nota.

Jorge Castro sobre los cambios en Francia tras la masiva marcha. Foto: Captura de video.

El analista internacional Jorge Castro sigue aportando su fina mirada acerca de los temas más importantes que se producen alrededor del planeta en el programa 26 PM, por la pantalla de Canal 26.

En este caso, Castro analizó la situación en Francia con el cambio de primer ministro impuesto por Emmanuel Macron tras la masiva marcha en todo el país galo.

“En Francia hubo más de 500 detenidos en las multitudinarias manifestaciones que se desarrollaron en todas las grandes ciudades del país contra las políticas de ajuste de Emmanuel Macron. Y esto tomó una envergadura tal que prácticamente la designación del nuevo primer ministro Sébastien Lecornu pasó prácticamente desapercibida”, inició el analista.

“En esta etapa, la segunda parte de 2025, se juega el destino de la presidencia de Macron en Francia. Lo más probable es que, de acá a fin de año, Macron se vea obligado a presentar su renuncia y a convocar elecciones anticipadas, dando término de manera voluntaria a su mandato, que recién termina en términos constitucionales en 2027″, continuó.

Emmanuel Macron, presidente de Francia. Foto: REUTERS

“De esta manera, podría subir más todavía la tensión en Francia. Estamos en un momento, se podría decir, de extrema fragilidad y la situación de Francia es de una creciente ingobernabilidad política”, cerró.

