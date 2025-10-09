JONY VIALE SE INMOLÓ POR KAREN REICHARDT: «MIREN QUE CINTHIA FERNÁNDEZ SACÓ MÁS VOTOS QUE GUILLERMO MORENO»
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Mientras en La Libertad Avanza no saben qué más hacer para que no encabece la lista, el periodista oficialista parece que le tiene fe de cara a las elecciones. ¿O saltó sobre la granada?
«Qué desconcertante el feminismo selectivo de Mengoni, ¿no? De de esta gente. Porque hacen marchas el día de la mujer y te dicen, ‘No nos cosifiquen, no hablen de nuestros cuerpos, no se habla de los cuerpos. Somos mujeres empoderadas. No nos discriminen, no nos miren el culo», argumentó Viale.
La denuncia del periodista, sin ningún dato, imagen o video que lo respalde, continuó y aseguró: «Ahora, hay una mujer candidata del otro lado, lo primero que le dicen es, ‘puta, gato, trola, zorra, buscona, la pusieron por el culo, la pusieron por las tetas…'».
«Son de cuarta, ¿eh? Son de cuarta. Viven diciendo, n’o, no se metan con los cuerpos’, y lo primero que hacen es meterse con los cuerpos. La verdad, son de cuarta, me parece que son feministas de pacotilla», se quejó el conductor de Radio Rivadavia.
En medio de sus quejas contra el «feminismo», Viale no pudo con su genio y apuntó contra el peronismo, principalmente contra el referente de Principios y Valores, Guillermo Moreno.
«No subestimen tanto a las modelos, ¿eh? Porque les recuerdo que Cintia Fernández sacó más voto que Moreno. ¿Eh? Moreno la tenés adentro ahí…», espetó el conductor, poniéndole fichas a la candidata libertaria.