ESTADOS UNIDOS COMPRÓ PESOS ARGENTINOS POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA Y CONFIRMÓ EL SWAP DE USD 20 MIL MILLONES

El Tesoro de Estados Unidos compró por primera vez en la historia pesos argentinos. Además, se confirmó el swap de USD 20 mil millones para Argentina y se ratificó el esquema de bandas .

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló en su cuenta de X: «Hoy compramos directamente pesos argentinos». «Hemos cerrado un acuerdo de swap de divisas por u$s20.000 millones con el Banco Central de Argentina», indicó, y añadió: «Su banda cambiaria sigue siendo adecuada para su propósito».

El Tesoro argentino se había quedado sin dólares (USD 353 millones) y Estados Unidos intervino a través del Banco Santander y compró pesos. El dólar mayorista pasó de $1470 a $1420.

«El Tesoro concluyó cuatro días de intensas reuniones con el ministro Luis Caputo y su equipo en Washington D.C. Conversamos sobre los sólidos fundamentos económicos de Argentina, incluyendo los cambios estructurales ya en marcha que generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas», aseguró Bessent.

«Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez», advirtió. «El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados», sostuvo.

«El Ministro Caputo me informó de su estrecha coordinación con el FMI respecto a los compromisos de Argentina en el marco de su programa», expresó, y destacó que «las políticas argentinas, cuando se basan en la disciplina fiscal, son sólidas».

«Revisamos el amplio consenso político en Argentina para la segunda mitad del mandato del Presidente Javier Milei», afirmó. «El éxito de la agenda de reformas de Argentina es de importancia sistémica, y una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero redunda en el interés estratégico de Estados Unidos. Su éxito debería ser una prioridad bipartidista», manifestó.