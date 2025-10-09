EL ABOGADO DE JOSÉ LUIS ESPERT TAMBIÉN REPRESENTA A LA DROGUERÍA SUIZO ARGENTINA: «TENGO CIERTO TRAJÍN»

Freeland negó estar relacionado con el estudio de Mariano Cúneo Libarona. «Me refiero a otro abogado. No lo quiero nombrar, pero no es el estudio Libarona. Es un abogado que conoce por conocidos en común, digamos, esa es la razón», concluyó.

La investigación por presuntas coimas en ANDIS empezó a mostrar sus primeros resultados, revelando “irregularidades” en el organismo y la sospecha de “posibles sobreprecios y direccionamiento en las contrataciones”.

El foco principal de la causa está en los vínculos comerciales entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina, propiedad de los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker.