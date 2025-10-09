EL ABOGADO DE JOSÉ LUIS ESPERT TAMBIÉN REPRESENTA A LA DROGUERÍA SUIZO ARGENTINA: «TENGO CIERTO TRAJÍN»
Alejandro Freeland respondió con un contundente «sí, señora» cuando le consultaron si también tiene de cliente a la empresa vinculada al escándalo de presuntas coimas en ANDIS.
En el marco de la causa que investiga sus vínculos con Fred Machado, el diputado José Luis Espert fue allanado este jueves en su domicilio ante la presencia de su abogado, Alejandro Freeland, quien no dejó de llamar la atención al revelarse que también representa a la Droguería Suizo Argentina.
El abogado de Espert denunció ante la prensa que las autoridades policiales no le permitieron presenciar el operativo y asistir a su defendido. Aseguró que su «instrucción por teléfono fue facilitar en todo la tarea de los que vienen a allanar» y contó que el libertario «está muy tranquilo, está bien».
«Yo soy un abogado de cierto de cierto trajín, digamos así, ¿no?», argumentó el letrado sobre su trabajo los dos clientes mencionados. «Un abogado anterior de Esper, conocido de toda la vida, también penalista, es muy amigo mío y ya no quiere trabajar y prefiere otra gente que lo haga», sostuvo.
Freeland negó estar relacionado con el estudio de Mariano Cúneo Libarona. «Me refiero a otro abogado. No lo quiero nombrar, pero no es el estudio Libarona. Es un abogado que conoce por conocidos en común, digamos, esa es la razón», concluyó.
La investigación por presuntas coimas en ANDIS empezó a mostrar sus primeros resultados, revelando “irregularidades” en el organismo y la sospecha de “posibles sobreprecios y direccionamiento en las contrataciones”.
El foco principal de la causa está en los vínculos comerciales entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina, propiedad de los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker.