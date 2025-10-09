RESISTENCIA INCAUTARON UN VEHÍCULO CON PEDIDO DE SECUESTRO FEDERAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Chevrolet cruze fue trasladado a la Comisaría Quinta.

Este miércoles, personal de la Dirección de Inteligencia Criminal secuestró un Chevrolet Cruze que presentaba un pedido de secuestro por una causa federal vinculada a la Ley 23.737, por tenencia y tráfico de estupefacientes.

El procedimiento se realizó alrededor de las 12:30 horas, sobre avenida Urquiza al 2600 aproximadamente en Resistencia. El vehículo era conducido por un hombre de 54 años, que al ser informado sobre la situación del rodado, el hombre presentó la cédula del vehículo a su nombre.

Tras consultar con el Juzgado Federal N° 2 de Resistencia, se dispuso el secuestro del automóvil, y la notificación en libertad del conductor. El vehículo fue trasladado y depositado en la Comisaría Quinta de Resistencia.

