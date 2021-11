JOAQUÍN NAHUEL, EL NENE DE 10 AÑOS QUE SUEÑA CON SER PASTELERO Y LA ROMPE EN LAS REDES

Un niño de 10 años emocionó a todos en los últimos días en las redes sociales por su habilidad para cocinar y decorar tortas. Se trata Joaquín Nahuel, quien vive en la localidad bonaerense de General Rodríguez, aprendió a cocinar gracias a su padre y su abuelo.

“Quiero ser pastelero y lo voy a lograr gracias a mi familia que me apoya”, expresa el pequeño para mostrarse en las redes. Sus cuentas actualmente superan los 62,7 mil seguidores en Twitter y 77,5 mil en Instagram.

A los 6 años arrancó a hacer bizcochuelos simples y desde hace unos 4 meses juega a decorar las tortas que cocina, rellenándolas de diferentes formas. Lo moviliza el sueño de construir su propia pastelería.

Hace dos años, en abril de 2019, sobrevivió de milagro a un accidente que tuvo mientras jugaba con su hermano al arrojar una botella de alcohol a unas brazas. “Muchos me preguntan que tengo en la piel, les cuento me quemé el 25% de mi cuerpo y tengo 10 años. Mi sueño es ser pastelero y progresé mucho no tengo un curso ni nada”, reveló.

Para conseguir sus utensilios y herramientas de repostería, Joaquín acepta donaciones y organiza sorteos. Pasteles, mini tortas y muffins son algunas de las creaciones que los ganadores se llevan como premios. Por iniciativa propia, también comenzó a comprar materiales de construcción.

Hace poco le consiguieron una heladera. “Ya conseguí heladera, cuando me lleguen todas las cosas que me mandaron voy a subir un video. Muchas gracias a todos”.

Ante cuestionamientos de algunos usuarios de las redes, el niño aclaró: “Mis papas no me hacen trabajar para los que dicen que me hacen trabajar o que los chicos solo tienen que estudiar. Yo estudio y mis papas me acompañan en lo que me gusta nadie me obliga. Gracias a los que me ayudan y siguen”.

“Para la gente está mal que yo haga esto, pero es lo que quiero y nadie me lo va a negar… Yo juego con mis cosas, estudio, nadie me niega disfrutar mi infancia. También dijeron que mi mamá escribía por mí y no es así. Yo tengo 10 años, sé escribir y muy bien. Hablo con términos, aprendo rápido, me divierto y no importa a quien le moleste o a quienes no quieran verme triunfar, lo voy a lograr igual”, aseguró.

Relacionado