JAVIER MILEI RETOMA DESDE ESTE LUNES LA CAMPAÑA ELECTORAL CON UNA RECORRIDA POR LAS PROVINCIAS
El equipo de La Libertad Avanza planea que el jefe de Estado haga algo inédito en lo que va de su mandato: recorrer entre diez y trece provincias antes de la votación.
Según la agencia Noticias Argentinas, la estrategia de campaña de LLA busca recuperar “la épica” del movimiento y contrarrestar la reciente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.
Tras visitar Córdoba (donde se formalizó el inicio de campaña), y con Tierra del Fuego como próxima parada, la agenda del Presidente incluye provincias como Corrientes, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Río Negro.
El libertario también hará una parada en Mar del Plata, ciudad clave de la provincia de Buenos Aires, para reafirmar personalmente el rumbo económico y político de su administración en el tramo final de la contienda con la oposición.