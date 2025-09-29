Javier Milei retoma desde este lunes la campaña electoral con una recorrida por las provincias

El presidente Javier Milei intensificará su actividad de campaña de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, por lo que este lunes, visitará Ushuaia, Tierra del Fuego, en un acto con el que busca respaldar a sus candidatos locales.

El equipo de La Libertad Avanza (LLA) planea que el jefe de Estado recorra entre diez y trece provincias antes de la votación, algo que no hizo, hasta ahora, a lo largo de su mandato.

El propio Milei anticipó su visita a la ciudad fueguina a través de X: “Nos vemos en Tierra del Fuego”. El mensaje concluyó con su habitual frase de cabecera: “A no aflojar. A no tirar el esfuerzo a la basura. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad carajo!”.

En Ushuaia, Milei se mostrará junto a los candidatos de LLA: Agustín Coto (Senado) y Miguel Rodríguez (Diputados). Coto adelantó en declaraciones radiales que se espera una «caminata por la calle con la gente» a las 18 horas, además de otras visitas estratégicas durante el día.