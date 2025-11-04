JAVIER MILEI RECIBE HOY EN CASA ROSADA A LOS DIPUTADOS ELECTOS DE LA LIBERTAD AVANZA

El Presidente encabeza una reunión con los legisladores que asumirán el 10 de diciembre para coordinar la estrategia parlamentaria del oficialismo en 2026. No participan dirigentes del PRO, más allá de Diego Santilli.

Según señalaron allegados del Gobierno a Ámbito, el encuentro, previsto para las 13 en Balcarce 50 , reúne por primera vez al bloque libertario con el Presidente, a una semana de la victoria electoral.

Según fuentes del Poder Ejecutivo, se trata de una instancia clave para “ alinear criterios políticos y legislativos de cara a la etapa de reformas estructurales ” que el Gobierno planea enviar al Congreso.

Entre los presentes estará la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich , quien quedará a fin de año como jefa del bloque libertario en el Senado . No obstante, los senadores electos tendrán su propia reunión el miércoles a las 10 , también en la Casa Rosada, donde serán recibidos por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala , quien continuará en el cargo.

Aunque compartieron lista durante la campaña, los legisladores del PRO no fueron invitados al cónclave. En consecuencia, no participarán Alejandro Finocchiaro , Florencia De Sensi , Javier Sánchez Wrba , Fernando de Andreis ni Antonela Giampieri .

El único dirigente amarillo que sí asistirá será Diego Santilli, designado ministro del Interior, quien lo hará en calidad de integrante del Gabinete y no como diputado electo.

Además, también podría sumarse a la reunión el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, vicepresidente nacional de La Libertad Avanza.

Este lunes, Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete junto al «Colo», el vocero Manuel Adorni, confirmado como jefe de Gabinete, y Pablo Quirno, flamante canciller, para terminar de definir el esquema político de la nueva etapa del Gobierno.

Javier Milei reunió a su gabinete

El Presidente convocó a su nuevo gabinete a una reunión en la Casa Rosada, la primera tras un recambio que dejó más señales políticas que administrativas. La cita se desarrolló en el Salón Eva Perón, y funcionó como el gesto inaugural de una etapa en la que el Gobierno intenta mostrar músculo propio después de meses de tensiones internas y alianzas precarias.

Participaron del encuentro, que comenzó a las 9.30 y duró cerca de una hora y media, el propio Presidente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa).

También estuvieron presentes las secretarias Karina Milei (general de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica). Además, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el titular de la Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

El único ausente fue Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación) quien se encuentra de viaje en España, donde participará de la Conferencia Internacional de Banca 2025 organizado por el Banco Santander.