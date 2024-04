JAVIER MILEI PARTICIPARÁ EN LA FERIA DEL LIBRO

En La Rural.

El presidente Javier Milei presentará su libro «Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica» en la Feria del Libro que se realizará en el predio de La Rural el 12 de mayo. El director del evento Ezequiel Martínez confirmó la noticia.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Martínez afirmó: «Javier Milei estará el 12 de mayo en la Feria del Libro. Será el último domingo. Desde la editorial pidieron que el acto sea en la pista central, de las vacas y caballos. Es el único que no usamos de la Feria, pero hablaron con La Rural, y parece que se encargarán de todo».

Martínez aclaró: «El acto de Milei va a suceder en la Feria del Libro, pero no nos encargamos de la organización de la presentación del libro de Javier Milei».

Además, señaló: «Milei estuvo en las últimas dos ediciones de la Feria. Llenó las salas y había filas de jóvenes para ingresar. Fueron actos con respeto y sin cruces. Pero esta vez será algo más grande ya que viene como presidente, no solo como autor del libro«.

En cierta forma, el director custionó la participación del presidente, al decir que «resulta paradójico que un Gobierno que es indiferente con la cultura, sienta que el lugar donde tiene que estar presentando un libro es en ese lugar, en el evento cultural más importante del país y de habla hispana en cuanto al libro».

EL LIBRO DE MILEI

Crédito: Instagram: @javiermilei.

Este libro, que será el número 18 del economista y el primero como presidente, trata sobre las ventajas del capitalismo frente a otros sistemas. El mandatario publicó la tapa en su cuenta de instagram con un comentario: «Mi nuevo libro…!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO». Según la contratapa, Milei realizará «un viaje que se dispara en las principales tribunas ideológicas de la actualidad para terminar arribando a una verdadera lección de macroeconomía».

«Cuando la realidad no encaja en un modelo (económico, para el caso), lo más sensato debería ser revisar dicho sistema y tratar de detectar sus errores. Sin embargo, para los economistas neoclásicos y neokeynesianos, dice el autor, cuando el modelo no cuaja con el mundo real, no se lo descarta, porque la culpa pasa a ser de la realidad. Y siempre con el mismo diagnóstico: fallo de mercado», indica.

«En este nuevo libro, un Javier Milei ya ungido presidente de la Nación Argentina, retoma ideas que ha venido analizando, ajustando y defendiendo durante años, solo que ahora lo hace en un viaje que se dispara en las principales tribunas ideológicas de la actualidad para terminar arribando a una verdadera lección de macroeconomía», señala.

La contratapa finaliza: «De la teoría económica a la acción política, en efecto, porque como suele decir el hoy presidente: «El problema de Occidente es que no solo debemos enfrentarnos a quienes, a pesar de una evidencia empírica abrumadora, siguen bregando por el socialismo empobrecedor, sino también a líderes, pensadores y académicos que amparados en un marco teórico equivocado, socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza y prosperidad de la historia»».