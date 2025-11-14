JAVIER MILEI NO VA AL G20 Y AHORA DUDA EN CONCURRIR A LA CUMBRE DEL MERCOSUR
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Con excepción de su ciego alineamiento con Estados Unidos e Israel, el Presidente argentino insiste en aislarse del mundo desarrollado y en desarrollo.
Además, al mismo tiempo Lula busca que el 20 de diciembre se ratifique de manera definitiva el tratado con la Unión Europea, un acuerdo comercial que negocia desde hace décadas y traería condiciones más favorables para el comercio entre ambos bloques regionales. Algo que, de concretarse, deberá contar posteriormente con la ratificación parlamentaria en cada uno de los países miembros.
Confirmado: Javier Milei no va a Sudáfrica por el G20
Mientras esas dudas persisten, una decisión tomada es que Javier Milei, en el marco de su alineación total con la administración Trump, no concurrirá a la reunión del G20 que se hará entre el 22 y el 23 de noviembre en Sudáfrica. Pero allí estará el flamante canciller Pablo Quirno para liderar la delegación argentina.
Además de la Argentina integran ese bloque Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, República de Corea, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos y dos organismos regionales: la Unión Europea y la Unión Africana.
Los miembros del G20 incluyen las principales economías del mundo, que representan el 85% del Producto Interno Bruto global, más del 75% del comercio internacional y aproximadamente dos tercios de la población mundial.En la capital brasileña insisten en avanzar con la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea antes de que finalice el año.
Si el entendimiento lograra cerrarse, constituiría un hito en la política comercial del bloque, aunque después deberá atravesar la instancia de aprobación parlamentaria en cada uno de los países socios.