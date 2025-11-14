JAVIER MILEI NO VA AL G20 Y AHORA DUDA EN CONCURRIR A LA CUMBRE DEL MERCOSUR

Para el 20 de diciembre próximo está prevista una nueva Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur y Estados Asociados a desarrollarse en Foz do Iguazú, adonde Javier Milei todavía no tiene definida su presencia.

Según indicaron fuentes de Casa Rosada, el Presidente argentino aún no confirmó su asistencia a la mencionada ciudad ubicada en la llamada Triple Frontera, en el estado brasileño de Paraná, para reunirse con los mandatarios de los países que integran el bloque: Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela (actualmente suspendida), además de los estados asociados (Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú y Surinam).

Las dudas de Milei por ausentarse de la cumbre y, en los hechos, apartarse del bloque regional vienen desde hace tiempo, pero se acentuaron en las últimas horas, con el acuerdo marco de comercio con los Estados Unidos anunciado este jueves por la Casa Blanca.

En sus diferencias con Lula da Silva, líder de la principal potencia latinoamericana, está la clave: mientras el argentino se alinea unilateral, diplomática y económicamente con Donald Trump, el brasileño pretende reforzar el bloque regional sudamericano y actuar de conjunto en el mercado global.

Mariano Fuchila Además, al mismo tiempo Lula busca que el 20 de diciembre se ratifique de manera definitiva el tratado con la Unión Europea, un acuerdo comercial que negocia desde hace décadas y traería condiciones más favorables para el comercio entre ambos bloques regionales. Algo que, de concretarse, deberá contar posteriormente con la ratificación parlamentaria en cada uno de los países miembros.